Tallinnas saab esitada avaldusi esimesse klassi astumiseks

Tallinna haridusameti andmetel jõuab sel aastal kooliikka üle 4400 last. 1.–15. märtsini saavad rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad esitada taotluse elukohajärgse kooli määramiseks. Taotlusi saab esitada eKoolis.

Abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) tõdes, et kui aasta tagasi tundsid esimese klassi lapsevanemad tuleviku ees teatavat muret, siis täna on suuremad pinged seljatatud.

"Esimene aasta eestikeelsele õppele üleminekul on kinnitanud, et Tallinna koolid kohanevad muutustega järjekindlalt, isegi kui protsess ei kulge kõikjal samal tasemel. Kõik üleminekukoolid on oma ülesandega hästi toime tulnud ning mitmed neist on loonud tugeva õpikeskkonna, mis võimaldas avada klasse ka lastele, kelle eesti keele oskus on emakeele tasemel," ütles Jašin.

Ta lisas, et Tallinn on asunud aktiivselt tegelema ülerahvastatud klasside probleemiga – uuest õppeaastast võtsime eesmärgiks, et kõigis 1. klassides õpilaste arv ei ületaks 24 õpilase piiri.

"Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb hinnata olemasolevate koolide võimalusi ja luua juurde uusi õppekohti. Põhja-Tallinnas avatavad kaks uut munitsipaalkooli – Tallinna Põhjatähe Põhikool ja Tallinna Avatud Kool – aitavad tagada lastele kvaliteetse hariduse kodu lähedal. Meie eesmärk on selge: igas linnaosas peab igal lapsel olema võimalus õppida väga heas koolis oma kodu lähedal," sõnas abilinnapea.

Septembrist 2025 laieneb Tallinna haridusvõrk kahe uue kooli võrra – Tallinna Põhjatähe Põhikool (Karjamaa 18) ja Tallinna Avatud Kool (Auna 6).

Mõlemad koolimajad mahutavad kuni 648 õpilast ning on mõeldud 1.–9. klassi lastele. Tallinna Põhjatähe Põhikoolis alustavad 2025/26. õppeaastal ainult esimesed klassid, kooli komplekteerimine toimub järk-järgult. Selline lahendus võimaldab kooli vabu pindasid ajutiselt kasutada Kalamaja Põhikooli asenduspinnana selle remondi ajal.



Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate eelistusi. Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem kui koolis õppekohti, võidakse arvesse võtta elukohaandmete registreerimise aega. Eelkoolis õppimine ei ole aluseks koolikoha määramisel.



Teate määratud koolikoha kohta saab eKoolis taotluse esitanud vanem oma e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks ning alates 11. juunist võib kool need komplekteerida oma vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

Lapsevanematel, kelle lapsed on juba saanud koha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja taotlust esitada.



Taotlusi saab eKoolis esitada 1.–15. märtsini. Vajadusel võtab taotlusi vastu ka Tallinna haridusamet.