Saks: Stubbil õnnestus Trumpiga kohtuda, sest ta tegi õige pakkumise

Nädalavahetusel oma USA kolleegi Donald Trumpiga kohtunud Soome president Alexander Stubb tuli tagasi Euroopasse kahe peamise sõnumiga. Esiteks võiks Ukrainas tingimusteta vaherahu kehtestamise tähtaeg olla 20. aprill. Teiseks on Trump tüdinemas Venemaa viivitamisest ja kaalub karmimate sanktsioonide kehtestamist.

"See on selline avalikult välja käidud ähvardus või mõjutamine. See ei ole mingi reaalne poliitika, mis kohe toimima hakkab. Me näeme ka Soome presidendiga kohtumisest, et USA presidendile Trumpile on nüüd kuidagi kohale jõudnud, et on vaja mingisugust tähtaega määrata, et vastasel juhul Venemaa ei allu mingisugustele läbirääkimistele, vaid lihtsalt venitab, esitab uusi nõudmisi," lausus julgeolekuekspert Rainer Saks.

Stubbil õnnestus Saksa sõnul Trumpiga kohtuda, sest ta oskas teha õige pakkumise. Soome president on USA-s õppinud ja mängib väga hästi golfi. Samas ütleb Saks, et Trumpi tegelikuks mõjutamiseks ja tulemuste saavutamiseks oleks vaja kogu Euroopa ühist panust. Mingisuguseid kohtumisi USA presidendi ja Euroopa Liidu liidrite vahel aga toimunud pole.

"Probleem algab Euroopast endast. Euroopa ei ole kokku leppinud, et kuidas, mismoodi ja mis ulatuses keegi neid selles küsimuses ühiselt esindab. Me näeme, et Euroopa on ise läinud tahtekoalitsioonide teed. Ja seda ühte tahtekoalitsiooni, on võimatu öelda, kumb siis veab, kas Prantsusmaa või Suurbritannia. Nad ütlevad, et nad veavad ühiselt. See on Euroopa nõrkus," ütles Saks.

"Mis on Stubbi visiidi puhul väga positiivne, on see, et tänasel päeval me võime olla kindlad, et kui Põhjala-Balti riikidest keegi saab otse Trumpile oma sõnumeid edastada, siis nende sõnumite sisu on selline, mis vastab kogu regiooni huvidele. Meil on nii tihe suhtlus praegu Põhjala ja Balti riikidel omavahel, et need sõnumid on kindlasti kooskõlastatud," lausus rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik.

Eestit Stubbi ja Trumpi kohtumisest ette ei teatatud. Välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi sõnul ei tohiks seda traagiliselt võtta, sest tõenäoliselt polnud Soome president ka ise viimase hetkeni selle toimumises kindel. Eesti poliitikute vähene kohtumine Trumpi administratsiooniga ei tähenda Vseviovi hinnangul, et see oleks võimatu.

"Ma ei arva, et Trumpi administratsioonile ligipääsu saamine oleks olemuslikult kuidagi keerulisem kui teistele Ameerika administratsioonidele. Eks see seitsmetunnine Stubbi kohtumine golfiväljakul seda ka kinnitab. Pigem on isegi vastupidi, aga iga kohtumise soovi me mõtleme nii selles võtmes, mida me saada loodame, kui ka selles mõttes, et mida meil kaotada on," lausus Vesviov.

Vseviov lisas, et siiamaani pole Eesti jäänud ilma ühestki kohtumisest, mida oleme tahtnud.