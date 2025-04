Rainer Saks: eurooplased ei suuda USA vägede ülesandeid praegu üle võtta

USA ei ole NATO idatiiva riikidele märku andnud, et kavatsevad piirkonnast ära viia 10 000 sõdurit, kuid Trumpi administratsioon on aktiivselt üle vaatamas eelmise valitsuse otsuseid ning välistatud pole miski. Julgeolekuekspert Rainer Saksi hinnangul ei ole Euroopa veel valmis vajadusel Ameerika vägede ülesandeid üle võtma.

Poola presidendiga kohtunud kaitseminister Hanno Pevkuri kinnitusel pole Pentagon ühelegi NATO idatiiva riigile teada andnud USA vägede mujale paigutamisest. Donald Trumpi administratsioon on aga üle vaatamas otsuseid, mis tehti Joe Bideni ametiajal ja kaitseministri sõnul on näha poliitilist soovi neid muuta.

"Eks see sõltub hästi palju sellest, mis see väekoosseis tervikuna Euroopas saab olema ja kui seda tervikuna nüüd suunatakse rohkem Indo-Paci ehk siis Vaikse ookeani piirkonda, kus Trumpi administratsioon on öelnud, et ta soovib oma jalajälge suurendada, siis see võib mõjutada ka Euroopa väekoosseisu, aga me ei tea seda praegu," sõnas kaitseminister Pevkur.

USA meedia andmetel kaalub Pentagon Ukraina sõja alguse järel Ida-Euroopasse paigutatud 20 000 sõdurist ära tuua pooled. Eelkõige räägitakse Poolas ja Rumeenias asuvatest üksustest. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Tony Lawrence'i arvates mõjutaks vägede vähenemine Poolas kogu NATO idatiiba.

"USA vägedel Poolas on kohustusi kogu NATO idatiival. Vähendamisotsus tähendaks, et USA vägedel oleks idatiival oluliselt raskem vastata teatud erakorralistele olukordadele ja see saadaks sõnumi ka heidutuse kohta. See annaks meie vaenlastele märku, et USA pole võib-olla nii pühendunud Euroopa julgeolekule, kui sooviksime," ütles Lawrence.

Julgeolekueksperdi Rainer Saksi hinnangul USA vägede viibimine Poolas väga tugev psühholoogiline kaitse.

"Teine moment on ikkagi õhukaitse ja on veel väga palju selliseid tehnilisi komponente, mida USA suudeb suhteliselt kergema vaevaga pakkuda, tõenäoliselt siis ka luureinfo ja mingites sellistes valdkondades," sõnas Saks.

Ekspert lisas, et hetkeseisuga ei suudaks eurooplased kõiki USA vägede ülesandeid üle võtta, kuid sellega tuleks tõsiselt tegeleda, sest mingil hetkel väheneb ameeriklaste kohalolu kindlasti. Eriti vägede puhul, mis nõuavad rohkem kulutusi.

Kärpevajadusele viidates teatas USA muuhulgas, et nad viivad oma väed ära Ukraina abiga tegelevast Poola logistikakeskusest. Pevkuri sõnul oli see juba varem tehtud otsus, millega NATO ja Euroopa riigid võtavad lihtsalt suurema vastutuse.