Terras: suu- ja sõrataudi saabumise puhuks on kõik plaanid paigas

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras ütles "Terevisioonis", et Eestil on suu- ja sõrataudi saabumise puhuks kõik plaanid paigas, haiguse levikut hakkaks piirama politseinikud ja kaitseliitlased.

"Kõige tähtsam on ennetus. Kui see meile jõuab, siis me peame olema valmis kiiresti reageerima ja selle jaoks kõik plaanid, kuidas seda lahendada, on paigas," ütles Terras.

Terras rääkis, et Eesti puhul kaitseväe kasutamist, nagu on tehtud Austrias, kaalutud ei ole. "Pigem on kokkulepped politsei- ja piirivalveametiga ja Kaitseliidu vabatahtlikega. Tõsi ta on, et teed tuleb kinni panna, sest tegemist on inimlevikuga. Ja selle jaoks on vaja lisajõude," sõnas Terras.

"Kõik vastavad asutused, kes peavad appi tulema olukorra puhul, on teavitatud, nad on selleks valmis, neil on koostöökoht olemas ja kokkulepped peavad," sõnas ta.

"Kui see meile jõuab, siis me suudame sellega tegeleda, aga meie majandustegevus on piiratud. Kuna põllumajandussaaduste eksport on 11 protsenti kogu meie ekspordist, siis mõjutab see ka meie majandust," ütles Terras.

Terrase sõnul on Eestil olemas kogemus ka Aafrika seakatku levikuga. Minister rõhutas, et äärmiselt oluline on see, et loomakasvatajad täidavad desinfitseerimisnõudeid.

"Praegu on väga kriitiline see, et me jälgime olukorda. Me kuulame ka slovakkide kogemust, neil on see puhang päris lai. Austria jääb sinna tsooni sisse, seetõttu peavad ka nemad ette valmistama. Meie tippveterinaarid omavahel suhtlevad igapäevaselt sel teemal," lausus Terras.

Kesk-Euroopas levib ülinakkav loomade viirus suu- ja sõrataud. Viimastel päevadel on juhtumeid tuvastatud mitmes Ungari ja Slovakkia farmis, mistõttu on hukkamisele viidud tuhandeid loomi. Eestis pole ühtegi juhtumit veel tuvastatud, kuid oht taudi levikuks on suur.