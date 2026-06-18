X!

Valitsuserakonnad toetavad Eestisse tuumajaama rajamist

Eesti
Andres Sutt
Andres Sutt Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (RE) ja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) kinnitasid valitsuse pressikonverentsil, et nende erakonnad Reformierakond ja Eesti 200 toetavad Eestisse tuumajaama rajamist.

Riigikogu võttis kolmapäeval 63 poolthäälega vastu tuumaenergia ja -ohutuse seaduse. Vastu oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.

"See oli väike samm inimkonnale, aga suur samm Eestile. Meil on nüüd kõik õiguslikud kriteeriumid paigas, et Eestis tuumaenergeetikat arendada saab ja see oli kindlasti ajalooline hääletus eile riigikogus," ütles Sutt.

"Aktuaalse kaamera" reporter Mart Linnart küsis, kas seega toetavad nii Reformierakond kui ka Eesti 200 Eestisse tuumajaama rajamist.

"Jah. See oli ka riigikogu hääletustulemusest ilusti näha. Aga ei olnud ainult meie erakond või Eesti 200, samamoodi oli toetus Keskerakonnast ja EKRE-st. Ta oli laiem konsensus," vastas Sutt.

"Millal Eestisse võiks tuumajaam kerkida, sõltub ennekõike sellest, kuidas läheb väikeste moodulaarreaktorite jaamade arendamisega. See on tehnoloogia, mille on valinud Fermi, kes on praegu ainuke arendaja, kellel on huvi tuumajaama Eestis arendada," rääkis ta.

Ta osutas, et Kanadas Darlingtonis on ühe sellise moodulreaktori ehitus käimas. "Selleks ajaks kui meie jõuame investeerimisotsuseni, mis võiks olla 2030. aastate alguse kanti, on meil olemas juba piisav hulk näiteid, kas need moodulaalreaktorid on end õigustanud ja tõestanud. Kas iga järgnev on tõesti odavam kui eelmine. Ja siis saab neid otsuseid teha. Samaaegselt on käimas ka eriplaneering asukoha valikuks," lausus Sutt.

Terras kinnitas, et ka Eesti 200 toetab Eestisse tuumajaama rajamist.

"Eesti 200 hääletas selle poolt, väljendas sellega toetavat seisukohta," ütles ta.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

arva ära ja jookse!

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:41

Eesti mootorrataste mäkketõusu ajaloost on valmimas film

13:30

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

13:29

HPV vaktsiin viis noorte inglannade emakakaelavähi surmad nulli

13:09

VAATA OTSE | Kas EOK presidendiks valitakse Teigamägi või Tudeberg? Uuendatud

13:08

Kõik neli Eesti epeenaist jõudsid EM-il põhitabelisse

13:03

Valitsuserakonnad toetavad Eestisse tuumajaama rajamist

13:00

Harri Tiido: kas kliima lõpetab inimese olemasolu toetamise?

12:55

Hegseth teatas USA vägede paigutuse ülevaatusest Euroopas

12:51

Mülla tegi Prantsusmaal hea võistluse

12:31

Ukraina andis võimsa löögi Moskva naftataristu pihta Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:31

Ukraina andis võimsa löögi Moskva naftataristu pihta Uuendatud

17.06

Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga Uuendatud

17.06

Tallinn saab uue trammiliini

17.06

Sõja 1575. päev:CBS: Venemaal võib tekkida puudus S-300 õhutõrjerakettidest Uuendatud

17.06

Telegraph: Iraani kõrgeimat juhti ootavad ees rasked ajad

17.06

Veiko-Vello Palm: Eesti on droonirevolutsiooni maha maganud

17.06

Kohus mõistis Tervise Paradiisi ja selle töötaja süüdi surma põhjustamises

17.06

Allikas: bensiinipuuduses vaevlev Venemaa pööras pilgu Aasia kütuseturu poole

09:40

Kallas: Reformierakond ei ole enam minu erakond

17.06

Lennufirmad peavad edaspidi tagama lapsele lisatasuta koha vanema kõrval

ilmateade

SPORT

13:41

Eesti mootorrataste mäkketõusu ajaloost on valmimas film

13:09

VAATA OTSE | Kas EOK presidendiks valitakse Teigamägi või Tudeberg? Uuendatud

13:08

Kõik neli Eesti epeenaist jõudsid EM-il põhitabelisse

12:51

Mülla tegi Prantsusmaal hea võistluse

loe: kultuur

12:04

Keelesäuts. Hea nimi sobib mitmele lapsele

11:57

Eestis, Soomes ja Saksamaal toimub residentuuriprogramm Ukraina fotokunstnikele

10:54

Galerii: EMTA suures saalis esitleti uut Steinway kontsertklaverit

10:50

Muuseumiühing: muuseumitöötajate keskmine palk peab jõudma riigi keskmise palgani

loe: eeter

12:06

Olle Mirme: ei ole kaugel päev, mil virtuaalnäitlejad saavad kuulsaks

08:15

Raadioteatris kõlavad lavakunstikooli lõpetajate kujutluspildid tulevikust

17.06

Ivar Põllu: armastame varemeid, hävingut ja selle kõige poeetikat

17.06

Indrek Vaheoja R2 hommikuprogrammist: esimese asjana pidi juhatuse kitse ära lüpsma

Raadiouudised

12:30

USA ja Iraan sõlmisid esialgse kokkuleppe relvarahu jätkumise osas

12:25

Ilm läheb soojemaks

12:25

Brüsselis kohtuvad NATO kaitseministrid ja Euroopa Liidu riigijuhid

12:20

Raadiouudised (18.06.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (18.06.2026 09:00:00)

17.06

Päevakaja (17.06.2026 18:00:00)

17.06

Konkurentsiamet soovitab kütusemüüjatel hoiduda avalikult hindade kommenteerimisest

17.06

Voronja galerii hoov täitus krattidega

17.06

Auveres algas õhugaaside tehase ehitus.

17.06

Juuru mõisa härrastemaja ärkab uuele elule

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo