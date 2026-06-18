Valitsuserakonnad toetavad Eestisse tuumajaama rajamist

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (RE) ja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) kinnitasid valitsuse pressikonverentsil, et nende erakonnad Reformierakond ja Eesti 200 toetavad Eestisse tuumajaama rajamist.

Riigikogu võttis kolmapäeval 63 poolthäälega vastu tuumaenergia ja -ohutuse seaduse. Vastu oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.

"See oli väike samm inimkonnale, aga suur samm Eestile. Meil on nüüd kõik õiguslikud kriteeriumid paigas, et Eestis tuumaenergeetikat arendada saab ja see oli kindlasti ajalooline hääletus eile riigikogus," ütles Sutt.

"Aktuaalse kaamera" reporter Mart Linnart küsis, kas seega toetavad nii Reformierakond kui ka Eesti 200 Eestisse tuumajaama rajamist.

"Jah. See oli ka riigikogu hääletustulemusest ilusti näha. Aga ei olnud ainult meie erakond või Eesti 200, samamoodi oli toetus Keskerakonnast ja EKRE-st. Ta oli laiem konsensus," vastas Sutt.

"Millal Eestisse võiks tuumajaam kerkida, sõltub ennekõike sellest, kuidas läheb väikeste moodulaarreaktorite jaamade arendamisega. See on tehnoloogia, mille on valinud Fermi, kes on praegu ainuke arendaja, kellel on huvi tuumajaama Eestis arendada," rääkis ta.

Ta osutas, et Kanadas Darlingtonis on ühe sellise moodulreaktori ehitus käimas. "Selleks ajaks kui meie jõuame investeerimisotsuseni, mis võiks olla 2030. aastate alguse kanti, on meil olemas juba piisav hulk näiteid, kas need moodulaalreaktorid on end õigustanud ja tõestanud. Kas iga järgnev on tõesti odavam kui eelmine. Ja siis saab neid otsuseid teha. Samaaegselt on käimas ka eriplaneering asukoha valikuks," lausus Sutt.

Terras kinnitas, et ka Eesti 200 toetab Eestisse tuumajaama rajamist.

"Eesti 200 hääletas selle poolt, väljendas sellega toetavat seisukohta," ütles ta.