Meedia: NATO-s on USA tõttu seiskunud uue Vene-strateegia koostamine

NATO riikide esindajad on peatanud arutelud uue Venemaa-strateegia üle, kuna ootavad USA seisukohta, mille suhtes on tekkinud segadus, sest uus president Donald Trump on alustanud Ukraina sõja lõpetamiseks otsesuhtlust Moskvaga, väidab uudisteportaal Euractiv.