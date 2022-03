Ilves: NATO-Vene alusakt tuleks prügikasti visata

Endine president Toomas Hendrik Ilves leiab, et NATO peaks kohe tühistama alusakti Venemaaga, mille kohaselt ei tohiks NATO paigutada niinimetatud uutesse liikmesmaadesse alalisi baase, kuigi tegemist on 18-23 aastat alliansi liikmeks olnud riikidega

Euroopa valitsusjuhid ja poliitilised liidrid muudkui helistavad Moskvasse, et president Putiniga rääkida. Putini jaoks on see tõenäoliselt tõestus, et kui temaga suheldakse, siis on ta laua ääres tagasi, ei mingit isolatsiooni. Enne sõja algust ütlesite te, et selline saalimine Moskva vahet on lubamatu ja tuleks lõpetada. Kas praegu arvate samamoodi?

Ma arvan veelgi enam, et seda ei tohiks praegu teha. Ma ei saa üldse aru, mida üldse tahetakse, peal selle, et on võib-olla see naiivne, õhkõrn lootus, et äkki mina, mina, mina olen see, kes saavutab läbimurde. See on täiesti absurdne.

Mul ei saa olla respekti selle suhtes, kui käib genotsiidiline sõda, kus tulistatakse elamurajoone; kus sõdurid tulistavad evakuatsioonibusse täis lapsi, tsiviilelanikke; kui pommitatakse neid samu evakuatsiooniteid, mida nad on ise lubanud. Tegemist on sõjakurjategijaga. Kas helistati Adolf Hitlerile, et oi, kuulge, võib-olla te olete kenamad seal või? Absurd!

Üks asi, millest ainult räägitakse, aga mida ei tehta ja mille suhtes on väga erinevad seisukohad, on lennukeelutsoon Ukraina kohal.

Jah, ma olen realist, seda ei tule. Kuigi ma olen väga pettunud, et Venemaast oluliselt tugevamad jõud võtsid tõsiselt tema (Venemaa – toim.) arvamust, et ei, ei, meie kontrollime õhuruumi üle Ukraina, riigis, mida me vallutame. Aga seda ei tule, nii et ei ole mõtet seda isegi arutada.

Mis teie hinnangul nüüd võiks muutuda või mis peaks juhtuma, et sõda lõpeks?

Minu hirm on, et jätkatakse Ukraina hävitamist. Seetõttu, kui ei juleta midagi enamat teha, siis vähemalt tuleb Ukrainale anda juurde massiliselt varustust. Kui käib selline pommitamine, nagu me oleme näinud, siis tuleb kaitsta ukrainlasi, tuleb anda neile relvi, et nad oleksid võimelised end kaitsma.

Mida NATO võiks teha või peaks tegema?

Kohe, absoluutselt kohe tühistada, visata prügikasti NATO-Vene alusakt, mille kohaselt ei tohi paigutada niinimetatud uute liikmete ehk nende, kes on 23 kuni 18 aastat juba olnud NATO-s, et sinna ei tohi paigutada alalisi baase ega sõdureid alaliselt. Täiesti absurdne käik. Venelased praegu osalevad mingites genotsiidilistes tapatalgutes ja meie siin jääme NATO-s selle lepingu juurde. See tuleb kohe tühistada.