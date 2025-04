Trumpi tollimaksud toovad palju ebakindlust

Trump on öelnud, et Ameerika ärakasutamine peab lõppema ning seepärast nimetab ta tollimaksude jõustumise päeva vabastamispäevaks.

"Meil on vabastamispäev 2. aprillil nagu te teate. Ma ei pea silmas ainult Kanadat, vaid paljud riigid on meid ära kasutanud uskumatul määral ja see on kestnud aastakümneid. See peab lõppema," ütles ta.

USA on juba tõstnud tollimakse Hiinast saabuvatele kaupadele, kehtestanud tollid terasele, alumiiniumile ning mõnele Kanadast ja Mehhikost pärit kaubale. Sel nädalal peaksid kehtima hakkama kõrgemad tollimaksud autodele.

Euroopas mõjutaksid USA tollid paljusid. Baskimaa autotootjate ühenduse kõneisik Gonzalo Carrido tõdes, et uute tollide kehtestamine ei ole hea uudis tööstusele.

"See sunnib meid peatama mõned investeeringud või muutma senist strateegiat. Seega ei ole see hea uudis, kuid see ei ole hea uudis ka laiemalt, mitte ainult autotööstusele, vaid ka tööstusele üldiselt," rääkis Carrido.

Näiteks Saksamaa autotootjad, Prantsusmaa veini- ja šampanjatootjad saavad kuni 20 protsenti oma sissetulekust ekspordist USA-sse.

Uuringute kohaselt pooldab enamik lääne-eurooplastest vastumeetmete kehtestamist Ameerika tollidele.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Euroopa Liidul on valmis tugevad meetmed ja neid ei kõhelda kasutada, aga eelistatakse siiski läbirääkimiste teel kokkuleppele jõuda. Ta toonitas, et tollimaksudest ei ole kasu ei Euroopal ega ka Ameerikal endal.

"Ameerika tehased hakkavad Euroopas toodetud asjade eest maksma rohkem. See vähendab töökohti. Uued tolliprotseduurid tekitavad bürokraatiakoletise ja seda pole kellelegi vaja," rääkis von der Leyen.

Paljud majanduse asjatundjad on öelnud, et tollimaksude kehtestamisel ei ole niisugust mõju nagu Trump arvab.

Ökonomist Steven Ricchiuto sõnul ei teata tegelikult, milline mõju saab uutel tollidel olema: "Kui importtoodete maksumus tõuseb, võib see olla kasulik mõnedele kodumaistele tootjatele. See võib kaasa tuua tootmise suurenemise, aga ka ei pruugi. Me ei tea selle mõju."

Trump peaks tollide üksikasjad teatavaks tegema kolmapäeval, Eesti aja järgi hilisõhtul. Valge Maja teatel jõustuvad tollimaksud koheselt.