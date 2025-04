Alla Pugatšova avaldas kaks sõjakriitilist laulu

Pugatšova avaldas laulud Mama (Ema) ja Potselui võinõ (Sõja suudlus) oma kanalil Youtube'is 1. aprillil ning neid kuulas juba esimese ööpäevaga üle 600 000 inimese, teatas väljaanne Dialog.ua.

Laul Mama räägib vestlusest surnud poja ja tema ema vahel, selle teksti autor on Pugatšova ise ning muusika kirjutas temaga ka varem koostööd teinud Andrei Misin.

Laulus ütleb poeg: "Ma nean seda lahingut, ema, mis sind ja mind lahutas" ning ema vastab: "Kuidas ma sain sind lasta, poeg, sellesse kohutavasse lahingusse. Ma lasin sul minna, [sest] deemonid eksitasid mind."

Laul Potselui võinõ, mille sõnade autor on Andrei Ordõnets ja muusika kirjutas samuti Misin, kujutab sõduri pöördumist oma kaasvõitleja poole, ning selles kordub refrään: "Keda sõda armastab, neid ta suudleb kas miini või kuuliga."

Pugatšova lahkus koos abikaasa Maksim Galkiniga Venemaalt 2022. aastal. Samal aastal arvas Vene justiitsministeerium Galkini välisagentide registrisse. Galkin on endine telesaatejuht, kes hiljem hakkas esinema oma estraadikavade ja paroodiatega, muutudes üha kriitilisemaks Venemaa praeguste võimude suhtes. Pärast Galkini välisagendiks kuulutamist teatas Pugatšova, et on solidaarne oma abikaasaga ja palus ka end välisagendiks kuulutada, kuid Vene justiitsministeerium seda ei teinud, kirjutas väljaanne Meduza.io

Laulja ütles oma abikaasa toetuseks, et peab Galkinit tõeliseks ja äraostmatuks Venemaa patrioodiks, kes soovib oma riigile rahulikku elu ja sõnavabadust ning illusoorsete eesmärkide nimel toimuva inimeste hukkumise lõppu.

Märtsi lõpus hägustas Vene meelelahutuskanal Dom Kino filmi "Jäämurdja" näidates selles kaadrid, kus oli Alla Pugatšova kujutis. Mis põhjusel otsustas telekanal Pugatšova portree hägustada, pole teada.

Pugaršova elab praegu Iisraelis.