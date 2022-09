Alla Pugatšova mõistis hukka Venemaa sõja Ukrainas

Pugatšova kirjutas Instagrami postituses, et on Venemaa patrioot ja soovib, et ta kodumaa lõpetaks oma poegade surma saatmise illusoorsete eesmärkide nimel, mis muudavad Venemaa paariariigiks.

Venemaa justiitsministeerium tunnistas reedel välisagendiks Pugatšova abikaasa, koomiku ja telesaatejuhi Maksim Galkini, kuna ta on alates veebruarist kritiseerinud sõda Ukrainas. Ministeerium väitis, et Galkin on poliitiliselt aktiivne ja saab toetust Ukrainast.

Pugatšova teatas, et ka tema võib lisada välisagentide nimekirja, kuna toetab Galkini seisukohti.

Sõja alguses lahkusid Pugatšova ja Galkin Venemaalt Iisraeli, augusti lõpus naasis Pugatšova Venemaale.