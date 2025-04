Taasvabanemise valitsuse liikmed: meil on vaja tugevat juhtimist

Eesti Vabariigi taasvabanemist vedanud valitsuse ametisse astumisest möödub 3. aprillil 35 aastat. Usume, et meie, nagu paljud meie seast nüüdseks lahkunud kolleegid, tegime kõik selleks, et Eesti rahva vabaduse unistus ja edukas väljakutsetega toimetulek teoks saaks, kirjutavad 34. valitsuse liikmed ühispöördumises.

Meie, allakirjutanud, saades kokku kui Eesti taasvabanemise valitsuse liikmed selle ametisse asumise 35. aastapäeval, soovime meie riigile jätkuvat edu ja kestmist vaba demokraatliku maailma täieõigusliku liikmena.

Paraku peame tunnistama, et nii nagu meie valitsuse ajal oli suur globaalne süsteemne muutuste aeg, vabanemise aeg nn idabloki maades kommunistlikust suurriiklikust diktaadist, nii on mõneti taoline olukord kordumas ka praegu, kuigi paraku vastassuunalisena. Nii nagu tollalgi, nõuab sellest edukas ja veretu välja tulek ühiseid jõupingutusi meie ühiskonnalt, kõigilt tema erinevatelt osadelt ja jõududelt, igaühelt meist.

Tänapäev on uus ja suuremat sorti ümberkorrastumise aeg nii maailmas laiemalt kui mõneti ka meil. Selle väljakutsega edukalt toimetulekuks on vaja ettenägelikkust ja tugevat juhtimist, parima nõu kasutamist ja ka võimekust oma vigadest õppida. Seda soovimegi praegustele valitsejatele.

Selliste suurte muutuste rajutuultes, nagu ka tollal, 35 aastat tagasi, pidi olukorda, eesmärke ja tulemusi ning meie väiksust ja ressursi piiratust arvestades, otsustajad olema täielikult pühendunud ja võimekad, samal ajal kogenud ja asjatundlikud inimesed poliitilise spektrumi vabadust väärtustavatest erinevatest segmentidest, et saavutada meie ülima eesmärgi täitmine, Nõukogude Liidust lahti saada, taastada oma riik, säilitada eesti keel ja kultuur, pakkuda inimestele paremat elu ning tulla tagasi Euroopa demokraatlike rahvaste perre, sest see oli meie ainuvõimalik valik. Seda heanaaberlikus koostöös ja mõistmises oma partneritega regioonis ja globaalselt.

Seejuures pole Eesti eripärast tulenevalt võimalik eirata vajadust tagada võimalikult efektiivne oma riigi korraldus ja selle pidamine, püüdes vältida liigset riigiaparaadi paisumist ja bürokraatia võimutsemist ning riikliku kontrolltegevuse vohamist, vältimaks selle pärssivat mõju vaba ühiskonna liikmete edasiviivale initsiatiivile ja ettevõtlikkusele, mis ainsana tagavad meie riigi ja rahva tõelise arengu.

Usume, et meie, nagu paraku paljud meie seast nüüdseks kahjuks juba lahkunud tolleaegsed kolleegid, tegime kõik selleks, et Eesti rahva vabaduse unistus ja edukas väljakutsetega toimetulek teoks saaks. Nüüd on koos uue ajaga uute eestvedajate kord. Jõudu selleks kõigile!

Eesti Vabariigi taasvabanemise valitsuse liikmed Tiit Vähi, Siiri Oviir, Jüri Raidla, Harri Õunapuu, Jaak Leimann, Rein Loik, Raivo Vare, Ants Laos, Tõnis Kaasik ja Aleksander Sikkal.

ETV saade "Sõna on valitsusel" 1991. aastal. Üleminekuvalitsuse majandusminister Jaak Leimann, peaminister Edgar Savisaar ja riigiminister Raivo Vare. Autor/allikas: Ülo Josing/ERR

Edgar Savisaare juhitud valitsus astus ametisse 3. aprillil 1990 ning oli ametis kokku 639 päeva 30. jaanuarini 1992. Valitsuskoalitsiooni moodustasid Rahvarinne ja Koonderakond.