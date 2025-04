Keila pikaaegne linnapea teatas ametist lahkumisest

Viimased 13 aastat Keila linnapeana töötanud Enno Fels teatas, et lahkub aprilli lõpus ametist tuues põhjenduseks anda töö edasi nooremale inimesele.

"Üle 30 aasta avalikus teenistuses, kaheksa aastat tööd abilinnapeana, 13 aastat linnapeana – see on olnud päris pikk teekond," tõdes Fels.

21. märtsist 1995 Reformierakonda kuuluv Fels tunnistas ka, et meeriks olemine on olnud tema jaoks privileeg.

"Olen elanud kaasa kõikidele Keila linna rõõmudele ja muredele. Teha seda nii kaua – see on privileeg, korraga nii jõudu andev kui kurnav."

Felsi sotsiaalmeedia postitusest saab välja lugeda, et ametist lahkumise põhjuseks on vanus (saab septembris 71) ning soov oma koht mõnele nooremale edasi anda.

"Olen näinud Keilat kasvamas, uuenemas. Keila on muutunud nooremaks, aga mina olen jäänud vanemaks. Tunnen, et aeg on küps. Linna juhtimine vajab uut energiat. Seetõttu soovingi ametiketi üle anda noorematele."

Linnapea ütles juba aasta alguses avalikult välja, et uuesti ta kandideerida ei soovi.

"Nõnda on aus anda uutele juhtidele enne valimisi võimalus end rohkem näidata, oma nägemust ja käekirja tutvustada," sõnas Fels.

Ühtlasi tänab Fels oma toetajaid ja abikäsi, kes teda pika perioodi jooksul on toetanud. Lisaks lubab mees endiselt Keilas aktiivseks jääda.

"Ma ei kao kuhugi. Oma kogemusi tahan Keila kasuks pühendada kindlasti siit edasi."

Felsi viimane tööpäev on 29. aprillil.