Võimupööre Keilas: linnapeaks valiti sotsiaaldemokraat Anneli Pärlin

Viimased 13 aastat Keila linnapeana töötanud Reformierakonda kuuluv Enno Fels teatas aprilli alguses, et lahkub aprilli lõpus ametist tuues põhjenduseks anda töö edasi nooremale inimesele.

Teisipäeval Keila linnavolikogus toimunud esimeses hääletusvoorus linnapea valimine ei õnnestunud. Reformierakondlase Maret Pärnametsa poolt oli esimesel hääletusel 21-st linnavolikogu liikmest 10 ja Anneli Pärlini poolt üheksa. Kaks sedelit olid kehtetud.

Teises hääletusvoorus valiti Keila linnapeaks Pärlin, kes kogus salajasel hääletusel 11 toetushäält. Pärnamets kogus teises voorus 10 toetushäält.

Toimus mõtete selginemine

"Ju siis esimeses voorus kaks linnavolinikku ei olnud valmis oma häält andma ei ühe ega teise kandidaadi poolt ja peale väikest pausi ja mõtete selginemist teises voorus suudeti oma otsus teha," ütles Pärlin ERR-ile.

Tema sõnul esimeses voorus kehtetud sedelid andnud volinikud veenmist ei vajanud. "Ei olnud seal mingit veenmistööd taga. Ma arvan, et see on nende inimeste enda südametunnistuse küsimus," lausus Pärlin.

Pärlin sõnas, et see näitab, et järelikult said osad volikogu liikmed aru, et Keila linna juhtimine muutusi.

Reformierakondlane Maret Pärnamets ütles ERR-ile, et kehtetud sedelid võimaldasid korraldada teise vooru ja see oli ilmselt sihilikult nii tehtud. "See on paraku poliitika. Eks siin on toimunud mingid kohtumised ja lubaduste andmised. Ma usun, et seda tehti sihilikult," lausus Pärnamets.

Linnavolikogu määras Pärlini töötasuks alates 29. aprillist 4000 eurot kalendrikuus. Linnapeale makstakse isikliku sõiduauto kasutamiseks ametiülesannete täitmisel hüvitust 200 eurot kuus.

Linnavolikogu kinnitas Keila linnavalitsuse liikmete arvuks kuus – linnapea ja viis linnavalitsuse liiget.

Koalitsioonikõnelused viie osapoolega koalitsiooni loomiseks

Keila linnavolikogu ei kinnitanud Anneli Pärlini esitatud linnavalitsuse koosseisu. Anneli Pärlini linnapea volitused hakkavad kehtima peale Keila linnavalitsuse liikmete kinnitamist järgmisel volikogu istungil, mille aeg ei ole veel kindlaks määratud.

Alates 2021. aastast on Keilat valitsenud Reformierakond koos valimisliiduga Sõbralik Keila. Nüüd hakkavad Pärlini sõnul koalitsioonikõnelused laiapõhjalise koalitsiooni moodustamiseks Reformierakonna vastu.

Keila 21-kohalise volikogu moodustavad 11 reformierakondlast, kolm sotsiaaldemokraati, kaks Isamaa liiget, kaks EKRE liiget, kaks valimisliidu Sõbralik Keila liiget ning üks keskerakondlane.

"Muidugi palju osapooli koalitsiooni moodustamiseks. Saab keeruline olema järgmised viis ja pool kuud linna juhtida. Aga kuna opositsioon on siin viimase aasta tõmbetuultes tugev ja ühtehoidev olnud, siis ma usun, et me saame nende kokkulepetega hakkama," rääkis Pärlin.

Alates 2020. aastast on Anneli Pärlin Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige ja on praegu SDE Keila osakonna esimees.