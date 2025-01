Keila elanike prügiveo hind kerkis ajutiselt mitu korda

Keilas on puhkenud tõeline prügiskandaal, sest detsembrikuu eest maksab linnarahvas jäätmete äraveo eest kõrgemat hinda kui kunagi varem.

"Näitena 75 korteriga elamu: kui eelmine kuu oli 202 eurot arve koos käibemaksuga, siis see kuu oli 989 eurot koos käibemaksuga. Ja keskmiselt see on siis 4,7- kuni 4,85-kordne tõus ühe kliendi kohta," selgitas Keila Halduse juhatuse liige Igor Onkel.

"Kaheksa korteriga majal oli eelmise kuu arve 24 eurot koos käibemaksuga, sel kuul oli arve 126 eurot koos käibemaksuga," tõi ta teisegi näite.

Probleem algas sellest, kui mõni aasta tagasi toonane teenusepakkuja Ragn-Sells Keilas prügiveoteenuse hinda tõstis, tuues peamiseks põhjuseks kiire inflatsiooni. Konkureeriva ettevõtte Eesti Keskkonnateenused hinnangul oli aga esialgne pakkumine tehtud alla omahinna ja hinnatõus oli Ragn-Sellsi plaani eos sisse kirjutatud.

"Tuleb konkurenti tunnustada. Ma arvan, et Ragn-Sells teeb selle kolme kuuga enda 2025. aasta kasumi kuhjaga täis. /../ Kui neid hindu vaadata, siis nendel hindadel ilmselgelt majanduslikku põhjendust ei ole, ükskõik mis nurga alt seda vaadata. Igal juhul, isegi kui vabal turul võivad olla mõned riskid suuremad, siis kindlasti ei ole need sellisel hinnatasemel, siin on see hind ikka liiga-liiga kõrge," kommenteeris Keskkonnateenuste juhatuse liige Argo Luude.

Linnale tundus uus hind liialt krõbe ja poolte kokkuleppel leping lõpetati. Järgmiseks prügivedajaks sai ettevõte Eesti Keskkonnateenused, keda oodati ametisse detsembrist. Nemad teatasid aga, et vajavad tööga alustamiseks kolme kuud aega.

"Lepingu sõlmimisel Keskkonnateenused teatas, et nad vajavad pikemat ettevalmistusperioodi ja on valmis teenusega alustama alles 1. märtsist," märkis Keila abilinnapea Inge Angerjas.

Et jäätmevedu linnas vahepeal päris ära ei katkeks, aga teenusepakkujaid on turul vähe, tegi linn hädapärast ajutise lepingu jälle Ragn-Sellsiga. Sel korral ettevõtte küsitud hinnaga.

"Jah, Keila linnas kehtib täna jäätmeveo osas vabaturg. Vabaturul ettevõte kehtestab oma hinnakirja ja linn ei saa seda kuidagi suunata. Kuid jah, tõepoolest, praegu tuleb see aeg lihtsalt üle elada," ütles Angerjas.

"Me praegu igapäevaselt sellega tegeleme ja kaalume variante, et liigiti kogutud jäätmete osas kompenseerida elanikele hinnatõus. Oleme võtnud ette ka mitmeid teisi meetmeid, näiteks avalike pakendikonteinerite osas tihedamat jäätmevedu. Sinna saab teatavasti inimene ära anda tasuta. Ja on muidki mõtteid veel," selgitas Angerjas.

Konkureeriva firma Keskkonnateenused toel aga leiti, et tegelikult oleks esialgse lepingu enneaegsel lõpetamisel Ragn-Sellsiga pidanud prügivedu jätkuma odavamate hindadega veel kolm kuud. Ehk elanikel oleks õigus osa makstud rahast tagasi nõuda. Ragn-Sells tõlgendusega ei nõustu.

"On võimalik tagasi küsida seda, mis on sellest hetkest, kui Ragn-Sells tõstis esimest korda hinda. See on vahemik, ma julgen arvata, umbes 2024 algus kuni detsembrini 2024 ehk see vahepealne hinnatõus on võimalik avalduste põhjal inimestel ja ettevõtetel tagasi küsida. See, mis nüüd on 1. detsembrist, selle puhul ei ole küll võimalust kellelgi raha tagasi küsida," selgitas Ragn-Sellsi juht Kai Realo.

Märtsist alates on oodata hinnalangust.

"Hind saab olema enam-vähem selline nagu enne seda, kui Ragn-Sells need vabariigi kõrgemad hinnad seal Keilas kehtestas," ütles Luude, tõdedes, et hind võib pisut siiski kerkida.

"Seal võib olla, sellepärast et konteinerite suurused on erinevad ja võib mingisuguseid vahesid olla, aga ütleme niimoodi, et need vahed on väga marginaalsed seal," sõnas ta.