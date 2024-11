Keila Terviseradade juht: Timo Suslov sokutas oma venna ettevõtte juhatusse

Keila Terviseradade tegevjuht ja rajameister Raido Notton süüdistab Reformierakonna peasekretäri ja Keila piirkonna esimeest Timo Suslovit, et see sokutas ettevõtte juhatuse liikmeks oma venna ning on kannustanud Nottonit erakonnaga liituma. Keila linnapea Enno Felsi (Reformierakond) sõnul tuli idee Tanel Suslov värvata siiski mujalt.

Keila Terviseradade tegevjuht Raido Notton teatas sotsiaalmeedias, et esitas töölt lahkumise avalduse, sest on pidanud oma töös järjest enam kokku puutuma ülekohtu, ebaaususe ja ebaeetilise asjaajamisega ning viitas seejuures põhjusena survele tegutseda poliitikuid soosivalt.

"Olen aastate jooksul korduvalt saanud noomida, et minu sotsiaalmeedia postitused ei ole sobilikud, sest need räägivad minu tööst ja ei too esile valitsevat võimu. Noomiva tagasiside teenisin ära ka olukordades, kus minuga võtsid ühendust telekanalid mõne loo jaoks, kuid mina ei kaasanud sellesse poliitilise taustaga juhte," kirjeldas ta.

Notton lisas, et viimati palus Reformierakonna peasekretär Timo Suslov tal erakonda astuda tänavu kevadel, kuid keeldumise tõttu hakati plaane muutma ja lubadusi murdma.

"Asi läks absurdseks sellel suvel, kui Timo Suslov soovis võtta tööle Keila tervisekeskusesse ehk mulle terviseradadele juhiks/juhatuse liikmeks oma töötu venna reformierakondlase Tanel Suslovi," tõi Notton välja. "Timo Suslov ise on nii riigikogu liige, Reformierakonna peasekretär, Keila volikogu liige, linna haldusettevõtte AS Keila Vesi nõukogu esimees ning oli kuni venna tööle võtmiseni ka tervisekeskuse nõukogu esimees, tagatipuks volikogu revisjonikomisjoni liige."

Notton ütles, et kuna alles hiljuti andis Keila finantsjuht korralduse igalt poolt, sealhulgas ka personalikuludelt kokku hoida, tundus lisanduv juhatuse liikme koht absurdne.

"Keila Tervisekeskuses ning Keila Terviseradadel ei olnud juurde tulnud ühtegi juhtivat töökohustust ega töökohta. Pigem oli vajadus korraliku töömehe –rajameistri järele – Keila Terviseradade suurustel radadel on Eestis keskmiselt tööl kolm inimest," märkis ta.

Nottoni kinnitusel tegi ka üks tervisekeskuse nõukogu liige märgukirja, kus tõi välja, et uue juhatuse liikme ja terviseradade lisajuhi töölevõtmise järele ei ole mingit vajadust.

"Teda ei võetud kuulda, ka pole tema kirjale vastatud, kuid reformierakondlastest nõukogu liikmete häältega kinnitati riigikogu liikme vend, kellega nõukogu kordagi enne ametisse määramist isegi ei kohtunud, teiseks juhatuse liikmeks tervisekeskuses," tõdes Notton.

Äriregistrile esitatud dokumentidest nähtub, et nii Tanel Suslovi töölevõtmine kui Timo Suslovi tagasiastumine otsustati Keila Tervisekeskuse nõukogu tänavu 14. augustil toimunud koosolekul.

Koosoleku protokollis on kirjas, et Timo Suslov esitas 6. augustil Keila linnavalitsusele tagasiastumisavalduse, mis ka rahuldati. Ühtlasi valiti keskusele ühehäälselt uus nõukogu esimees Ivo Krustok. Teine päevakorrapunkt nägigi ette Keila linna ettepanekul uue juhatuse liikme valimise, põhjuseks linna töövaldkonna laienemine ja töökohustuste kasv. Protokolli kohaselt tegi linn ettepaneku, et juhatuse liikmeks saaks Tanel Suslov.

"Nõukogu liige Keiu Valge tegi ettepaneku lükata antud küsimuse otsustamine edasi kaks nädalat, et oleks võimalik juhatuse liikme kandidaadiga kohtuda ja otsustada uue juhatuse liikme kinnitamine 28.08.2024," sedastab dokument.

Hääletamisel keegi peale Valge enda tema ettepanekut siiski ei toetanud ning Tanel Suslov kinnitati nõukogu teiste liikmete toetusel juhatuse liikmeks alates 1. septembrist 2024.

Nottoni hinnangul on vangerduste eesmärk, et Suslov saaks Nottoni tehtud tööd üle võttes tuua valimistel ära populaarsete terviseradade toetajate hääled.

Keila linnapea: ettepanek Tanel Suslov värvata ei tulnud tema vennalt

Keila linnapea Enno Fels ütles, et Nottoni kriitiline sotsiaalmeediapostitus oli talle üllatav ning linnavalitsus hindab Nottoni tööd kõrgelt ega soovi tema taandumist kohalikust spordielust.

"Ta on teinud terviseradade juhtimisega eeskujulikku tööd. Mul on väga kahju, et arengud Keila Tervisekeskuse juhtimises, mille alla ka terviserajad kuuluvad, on tekitanud temas küsimusi ja tugevaid emotsioone. Kindlasti tahan temaga kohtuda ja rahulikult rääkida, et taastada töörahu. Eesmärk on meil ju kõigil sama - et Keilas oleks palju ja väga heal tasemel liikumisvõimalusi," ütles Fels.

Tema sõnul investeerib linn Keila tervisekeskusesse, et kasvatada aktiivselt liikuvate inimeste arvu, tarvis on kujundada linna liikumisstrateegia ning arendada liikumispaiku ja -teenuseid ja just seepärast pidaski linnavalitsus vajalikuks uue töötaja lisandumist juhatusse. Lisandunud juhatuse liikme ülesanne on Felsi sõnul eest vedada liikumisvajaduste kaardistamist ning liikumisvõimaluste ja -teenuste arendamist.

"See kõik on palju laiem kui töö terviseradadega," lisas Fels.

Ettepaneku Tanel Suslovi värbamiseks tegi linnapea sõnul Keila apoliitiline kogukonnatöö nõunik Jaanus Väljamäe, kes vastutab ka spordivaldkonna eest.

"Tanel Suslov tunneb sporti ja liikumisharrastust, tal on kogemus eraettevõtlusest ja spordivaldkonnast ning ta tunneb hästi ka Keilat. Jaanuse ettepaneku kiitsime heaks mina ja abilinnapea Maret Pärnamets," ütles Fels.

Timo Suslov ei ole päeva jooksul ERR-ile kommentaariks kättesaadav olnud. Delfile ütles ta, et tema olevat teinud tänavu kevadel Nottonile ühekordse pakkumise liituda Reformierakonnaga.

"Rohkem pole seda teinud, aktsepteerin Nottoni otsust. Mulle ei ole teada, millised valimisliidud või erakonnad on pakkumisi Nottonile veel teinud. Peale Eesti 200."

Alles septembris lagunes Keilas Reformierakonna ja valimisliidu Sõbralik Keila koalitsioon, sest viimane ei olnud rahul Reformierakonna otsustega seoses linna korvpallimeeskondadega.