Michal: tollisõjas võitjaid ei ole

Peaminister Kristen Michal (RE) ütles USA poolt Euroopa Liidule kehtestatud tollimakse kommenteerides, et tollisõjas võitjaid ei ole ning et Euroopa Liit peaks enne vastusammude astumist tegema korraliku analüüsi.

USA president Donald Trump kirjutas kolmapäeval alla korraldusele, millega kehtestas Euroopa Liidule 20-protsendise tollimaksu.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas neljapäeva hommikul, et USA tollimaksud on suur hoop maailma majandusele ja lubas vastumeetmeid.

"Eelmisel nädalalõpul ma vestlesin Ursula von der Leyeniga sel teemal ja ma tean, et komisjon hindab kõiki neid Ühendriikide samme, nagu ilmselt teevad seda kõik teised riigid. Komisjoni, Euroopa esimene eelistus on sama, mis Eestil, et alustada eeskätt dialoogist. Sellistest kaubanduspingetest ja tollisõdadest tegelikult võitjaid ei ole," kommenteeris Michal valitsuse pressikonverentsil.

"Üldine majandusloogika ikkagi räägib sellest, et avatud kaubandus, barjäärideta kaubandus tihtipeale loob maailmale uut jõukust. Nii, et kindlasti ei ole see hea situatsioon. Aga kui tuleb vastata, siis Euroopa Liit peab koos vastama," ütles Michal.

Michali sõnul tuleb Euroopa Liidu esimese vastusammuna vastumeetmete pakett USA põllumajandustööstustoodetele, mida toetas neljapäeval ka Eesti valitsus.

"See on vastus USA alumiiniumi ja terase tollidele," sõnas ta.

Michal märkis, et kolmapäeval väljakuulutatud 20-protsendised tollid Euroopa Liidule ei ole kindlasti oodatud uudis, aga see ei tulnud ka üllatusena.

"Kõik teadsid ju aimata, et see tuleb. Euroopa Liit kindlasti vaatab läbi, et milline on see majandusmõju, millistele kaubagruppidele, millistele riikidele ja astub vastusamme. Meil kindlasti on Euroopa Liiduna ka väga mõjusaid hoobasid, et seda mõjutada," rõhutas Michal.

"Aga veelkord, esimene samm peaks olema korralik analüüs, seejärel võimalik dialoog selle üle ja seejärel vastusammud," lisas ta.

"Christine Lagarde ja ka Eesti pank on öelnud, et selle tollipoliitika mõju Euroopa majanduskasvule on 0,3 protsenti ühendriikide poolt ja vastusena kokku 0,5. Ta võib jahutada majanduskasvu, seda ta õnneks ei peata, aga tuleb hinnata, millisele kaubagrupile ja kellele see täpselt mõjub. Ja need vastusammud tuleb samamoodi läbi mõelda. Sellel kindlasti on mõju majandusaktiivsusele. Ma isiklikult ütlen, et vabakaubandus on kindlasti selline koht, mis loob jõukust juurde maailmas. Tollisõjas minu meelest võitjaid ei ole, aga eks me siis sellega tegeleme," lausus Michal.

ERR küsis Michalilt täpsustavalt, kas tema seisukoht on, et Euroopa Liit peaks omapoolseid vastusamme võimalusel vältima.

"Ei. Me kinnitasime vastusammud. Leyeniga vestlesime, Euroopa Liit hindab samme, siis vastusamme ja siis teeme," vastas peaminister.

"Kaubanduspoliitika on Euroopa Liidu ainupädevuses, Euroopa Komisjon valmistab vastusammud ette ja need tulevad. Kaubandusest teenusteni," lisas Michal veel.