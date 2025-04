Vare: USA tollid on maailmas tarneahelad sassi löönud

USA presidendi Donald Trumpi kolmapäeval kehtestatud üleilmsed tollimaksud on majanduslik mäng, mis seotud USA majandusajalooga, ütles majandusekspert Raivo Vare "Ringvaates".

Vare selgitas, et alates 1970. aastatest on tööstus liikunud USA-st mujale ning USA on rohkem liikunud teenusmajanduseks. "Täna on ju USA-l Euroopa Liiduga võrreldes näiteks 300 miljardit plussi teenustes, kuigi kaubavahetuses on ta 220 miljardiga defitsiidis," tõi ta näite.

Vare sõnul ei pea Trump aga teenusmajandust n-ö pärismajanduse osaks.

"Nii et see on tegelikult see koht, kus see mõttekoolkond ei seosta teenusmajandust päris majandusega. Ja Trump on selle esindaja, ta on seda alati olnud, see pole midagi uut," rääkis Vare.

Eestit mõjutavad USA tollimaksud eelkõige läbi tarneahelate.

"Aga teiseks, see hakkab Eestit mõjutama sellepärast, et me oleme väga suures osas seotud teatud allhangetega, mis on tehtavad Euroopa suurtele eksportööridele eesotsas Saksamaaga. 25 protsenti Euroopa ekspordist on Saksamaa. Saksamaa saab väga suure laksu sellega ja koos sellega mööda seda tarneahelat jõuab Rootsi ja Soome ja sealtkaudu ka meile. Pluss Rootsi ja Soome ise on suured kaubavahetuse tegijad, kelle jaoks me ka teeme asju," selgitas Vare.

"Meil võib-olla nii palju otse ei kannata Ameerikas müügid, mõnel üksikul ettevõttel, aga ahelad, tarneahelad on nüüd maailmas täiesti sassi löödud," lisas ta.

Lisaks peab Eesti tegema seoses Euroopa Liidu positsiooniga tollimaksude kohta poliitilisi valikuid, ütles Vare.

Vare märkis, et Euroopa Liit on 50 aastat püsinud kõige võimsama ja tugevama tolliliiduna ning tuleb loota, et suudab ka puhkenud kaubandusvõitluses seda rakendada.