Mertsina: tollid kiirendavad USA inflatsiooni ja ei pruugi ettevõtteid tagasi tuua

Mertsina sõnul on kahtlane, et USA kehtestatud tollimaksud riigile endale kohe kasuks tulevad.

"Sest tõenäoliselt USA-s inflatsioon kiireneb ja lootus, et USA ettevõtted tulevad Ühendriikidesse tagasi, ei pruugi nii kergelt minna. Puhtalt juba sellepärast, et tarneahelad, mis enne olid näiteks Aasia riikides nende ettevõtetega koos, ei tule ju kohe kaasa. Seal tekib ka küsimus, mis saab tarneahelatest ümber nende ettevõtete. Nii et see poliitika ja tollimaksude kehtestamine ei ole nii positiivse väljavaatega, lühemas ajas kindlasti mitte," selgitas ta "Aktuaalses kaameras".

Mertsina märkis, et kui varem on Trumpi käitumine näidanud, et ta kehtestab kõigepealt tollimaksud ja asub siis läbirääkimisi pidama, et USA-le paremaid kaubandustingimusi saada, siis võib arvata, et nii läheb ka seekord.

USA tollimaksude otsene mõju Eestile ei ole Mertsina sõnul väga suur, küll aga kaudne ja kokku mõjutab see Eesti majanduskasvu.

"Väga palju sõltub, kuidas Euroopa Liit neile tollidele vastab. Ja lõppkokkuvõttes sõltub ka sellest, kas saavutatakse mingi teistsugune kokklepe USA-ga," sõnas Mertsina.

"Kui praegu vaatame Eesti suhteid USA-ga, siis eelmisel aastal oli kaupade ekspordi osakaal USA-sse üle viie protsendi, USA oli kuues kaubanduspartner Eesti jaoks. Samas umbes kolmandik kõikidest kaupadest on olnud mobiilsideseadmed, mille osa kogu Eesti kaupade ekspordis pole väga suur, üle ühe protsendi. Nii et ühest küljest võiks öelda, et otsene mõju ei ole väga suur. Aga kuna saame löögi ka oma kaubanduspartneritelt, siis tuleb arvestada küll, et Eesti majanduskasv tuleb varem oodatust nõrgem," selgitas ta.