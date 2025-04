Sõja 1136. päev: Krõvõi Rihis suri Vene raketirünnakus vähemalt 18 inimest

Oluline Ukraina sõjas reedel, 4. aprillil kell 20.55:

Kuberner: Krõvõi Rihis hukkus Vene raketirünnakus vähemalt 18 inimest

Vene okupatsiooniväe ballistiline rakett tabas reedel Ukrainas riigipea Volodõmõr Zelenski sünnilinna Krõvõi Rihi, kus sai surma vähemalt 18 inimest, nende hulgas üheksa last, kannatanuid on üle 50.

"Seisuga kell 00.00 on kahjuks juba 18 hukkunut, nende seas üheksa last. Kannatanuid on 56," ütles Krõvõi Rihi kaitsenõukogu esimees Oleksandr Vilkul.

Tema sõnul plahvatas kassettlõhkepeaga rakett õhus, et tekitada võimalikult suurt kahju. Kahjustada sai ühtekokku 29 korterelamut.

Ohvrite ja kannatanute arvu kinnitas ka Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõssak.

"Venelased tapsid 18 inimest, saates raketi Krõvõi Rihi. Nende seas on üheksa last. See on kohutav reaalsus, mida on äärmiselt raske vastu võtta. Kannatanuid on praegu 56," ütles ta.

President Zelenski sõnul näitas järjekordne Vene rünnak Moskva soovimatust sõda lõpetada.

"Me näeme seda. Kogu maailm näeb. Iga rakett, iga droonilöök tõestab, et Venemaa soovib ainult sõda," ütles ta.

Zelenski kutsus Ukraina liitlasi suurendama survet Moskvale ja tugevdama Ukraina õhutõrjevõimekust.

Rubio: lähinädalatel selgub, kas Moskval on rahuga tõsi taga

USA välisminister Marco Rubio ütles reedel, et president Donald Trump ei kavatse langeda Venemaaga Ukraina teemal lõputute läbirääkimiste lõksu, ja lisas, et lähiajal selgub, kas Moskva suhtub täie tõsidusega rahu suunas liikumisse.

Rubio pidas Brüsselis kõnelusi NATO liitlastega, kes on närviliselt jälginud Trumpi suhtlust Kremliga, et pressida välja kokkulepe Ukraina sõja lõpetamiseks.

"President Trump ei kavatse langede lõputute läbirääkimiste läbirääkimiste lõksu," ütles Rubio pärast kohtumist ajakirjanikele.

"Me saame õige pea teada, küsimus on nädalates, mitte kuudes, kas Venemaal on rahuga tõsi taga või mitte," lisas Rubio.

Venemaa ründas öösel Ukrainat 78 drooniga

Venemaa saatis ööl vastu reedet Ukraina suunas 78 erinevat tüüpi ründe- ja peibutusdrooni. Ukraina õhutõrje tulistas neist alla 42, samas kui 22 drooni ei jõudnud sihtmärgini ja kadusid radarilt.

Rünnaku tulemusena tekkis kahjustusi neljas Ukraina oblastis.

Neljapäeval algusega kell 21.30 saatsid venelased Venemaa linnadest Brjanskist, Millerovost, Primorsko-Ahtarskist ja Kurskist välja 78 Shahed-i tüüpi ründedrooni ja erinevat tüüpi peibutusdroone.

Reedel kell 8.30 kinnitati, et Ukraina põhja-, ida- ja keskosas tulistati alla 42 Shahed-i ja muud tüüpi ründedroone.

22 peibutusdrooni kadusid radarilt, ilma kahjustusi põhjustamata.

Venemaa rünnak mõjutas Harkivi, Dnipropetrovski, Kiievi ja Zaporižži oblastit.

Õhurünnaku tõrjusid Ukraina kaitsejõudude õhutõrjerakettide üksused, elektroonilise sõja üksused ja mobiilsed tulegrupid.

Pariis ja London: Venemaa jätkab rünnakuid Ukraina energiataristule

Prantsuse ja Suurbritannia välisminister süüdistasid reedel Venemaad rünnakute jätkamises Ukraina energiataristu vastu ja USA juhitud rahukõnelustega venitamises.

"Venemaa on viimasel kolmel nädalal hämanud, jätkanud oma rünnakuid energiataristu vastu, jätkanud oma sõjakuritegusid," ütles Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot.

Ukraina saab Cavoli sõnul uusi hävitajaid F-16

Ukrainasse kavatsetakse paigutada uusi hävitajad F-16 ning Ukraina piloodid jätkavad samal ajal oma väljaõpet, ütles NATO liitlasväe ülemjuhataja Euroopas Christopher G. Cavoli USA senati relvajõudude komitee istungil, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Ukrainasse ollakse valmis paigutama rohkem hävitajaid F-16," ütles Cavoli ja lisas, et võib täpsed arvud esitada kinnisel koosolekul.

Cavoli tõi välja, et Ukrainal on juba kasutusel teatud arv F-16 hävitajaid.

"Neid lennukeid kasutavad Ukraina sõjaväelased ja nad lendavad iga päev. Hävitajad F-16 on tõrjunud suure hulga Venemaa tiibrakette ja sooritanud ka hulgaliselt rünnakuid, mille seas eriti pommirünnakuid," rääkis ülemjuhataja.

"Ükski nendest hävitajatest F-16 pole aga pärit Ühendriikidest. Põhiliselt on need pärit Põhja-Euroopa riikidest: Hollandist ja Taanist," lisas Cavoli.

Ukrinform tõi välja, et Ukraina lennuvägi avaldas mõni aeg tagasi usutluse F-16 hävitaja piloodiga, kelle sõnul tabas sihtmärki enam kui 80 protsenti väljalastud rakettidest.

Vene droonirünnakus hukkus Harkivis viis inimest

Vene armee ründas neljapäeval Harkivi droonidega, surma sai viis ja vigastada 32 inimest, vahendasid uudistekanalid AFP ja Ukrinform linnapea Ihor Terehhovi informatsiooni.

"Meil on esialgne teave linna pihta suunatud kahe droonirünnaku kohta. Novobavarskõi linnaosas sai tabamuse kortermaja," rääkis linnapea.

Esialgu teatas linnapea kolme inimese hukkumisest.

"Neljapäeva hilisõhtul toimunud rünnak oli suunatud elu- ja büroohoonetele Harkivis ja põhjustas mitu tulekahju. Surma sai kolm ja vigastada sai 32 inimest, kelle oli ka hulgas laps," täpsustas Ukraina riiklik hädaabiteenistus Telegramis.

"Kolme hukkunu surnukehad on rusude alt välja toodud," lisati teadaandes.

Reede päeval täpsustas linnapea, et rünnakus hukkus viis inimest.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1380 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 920 950 (võrdlus eelmise päevaga +1380);

- tankid 10 528 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 21 932 (+30);

- suurtükisüsteemid 25 663 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1349 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1123 (+0);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 31 669 (+72);

- tiibraketid 3123 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 42 841 (+66);

- eritehnika 3787 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.