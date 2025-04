Rubio: USA ootab NATO tippkohtumiselt Haagis liitlastelt suuremate kohustuste võtmist

"USA on NATO-sse palju panustanud ja teeb seda ka edaspidi. Oleme täna NATO-ga sama tugevalt seotud nagu iganes varem ja kavatseme seda ka edaspidi olla," ütles Rubio pühapäeval sotsiaalmeediaplatvormil X postitatud videos.

Kuid ta lisas kohe, et see peab olema tõeline liit ja see tähendab, et alliansi partnerid peavad tugevdama oma võimeid, kuna NATO tugevuse tagamiseks vajab ta tugevaid liikmeid.

The stronger and more capable our @NATO partners are, the stronger our Alliance is. pic.twitter.com/oSL1oi0Utn — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 6, 2025

Põhjuste hulgas, mis peaksid julgustama teisi NATO liikmesriike oma panust suurendama, nimetas USA riigisekretär kahte asja.

"Esiteks, Ukraina sõda on minu arvates äratanud paljud inimesed selles maailmajaos tõelistele ohtudele, tõelisele sõjale. Ja teine ​​põhjus, ma arvan, on president Trumpi surve ja avaldused... Ja me loodame, et kui juhid kohtuvad Haagis, võetakse selles suunas edasisi ja tugevamaid kohustusi," ütles Rubio videos.

Mida tugevamad on NATO liitlased, seda tugevam on ka allianssi ise ning see peaks olema kõigi huvides kordas Rubio oma pöördumise kokkuvõttes.

USA välisminister osales eelmisel nädalal Brüsselis NATO välisministrite kohtumisel.

NATO liidrite tippkohtumine toimub Haagis 24.-25. juunil.

Rutte rääkis vajadusest kaitsekulutusi tõsta

Kui NATO liikmesriigid hoiaksid oma kaitsekulutused ainult kahe protsendi juures sisemajanduse koguproduktist (SKP), ei suudaks allianss end kolme kuni viie aasta pärast enam kaitsta, hoiatas pühapäeval NATO peasekretär Mark Rutte.

"Kui jääksime vana kahe protsendi juurde, siis ei saaks me siin end kolme kuni viie aasta pärast kaitsta," ütles Rutte.

Peasekretär nimetas samas muljetavaldavaks seda, kui palju miljardeid eurosid NATO Euroopa liikmesriigid on viimase paari kuu jooksul kaitsesse lubanud panustada. "Me peame seda jätkama," toonitas Rutte.

Varem on Rutte öelnud, et Euroopa julgeoleku tagamisel on Euroopa kaitse-eelarve suurendamine ja relvade tootmise hoogustamine hädavajalikud.

Rutte toonitas reedel, et USA president Donald Trump ei ole õõnestanud alliansi viienda artikli ehk kollektiivkaitse lubadust.

"Viies artikkel, ta ei ole seda õõnestanud. Ta on pühendunud NATO sõjalisele liidule ja pühendunud viiendale artiklile," ütles Rutte.

Samas rõhutas ta, et kaubandussõjal USA ja selle liitlaste vahel ei tohi lasta mõjutada alliansi kaitsepingutusi.

"Minu arvates on need kaks eri asja. Me peame need lahus hoidma ega tohi lasta neil oma aruteludesse sekkuda," ütles Rutte pärast NATO välisministrite kohtumist Brüsselis.