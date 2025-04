Sõja 1137. päev: Ukraina ründas fiiberoptiliste kaablite tehast sügaval Venemaal

Olulised sündmused laupäeval, 5. aprillil kell 23.02:

- Venemaa droonirünnakus Krõvõi Rihile hukkus üks inimene;

- Kallas ja Sõbiha arutasid Ukraina tugevdamist, rahujõupingutusi;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1390 sõdurit;

- Ukrainlased said pihta fiiberoptiliste kaablite tehasele Saranskis;

- Sõjaväeluure allikas kinnitas rünnakuid ka tehasele Samara oblastis;

- Prantsuse ja Briti relvajõudude ülemad arutasid Ukraina kindlustamist;

- Zelenskõi väljendas pettumust USA nõrgale reaktsioonile Krõvõi Rihi rünnakule.

Venemaa droonirünnakus Krõvõi Rihile hukkus üks inimene

Ukraina õhuväe teatel ründas Venemaa Ukrainat 92 Shahed-drooni ja drooniimitatsiooniga.

Hommikuks olid õhutõrjejõud alla tulistanud 51 ründedrooni. Venemaa rünnak mõjutas Dnipropetrovski, Sumõ, Kiievi ja Žitomiri piirkondi, teatas Ukraina sõjavägi.

Droonirünnak tabas näiteks varem ohvriterohke raketirünnaku alla jäänud Krõvõi Rihi linna, kus üks inimene hukkus.

Eakas naine sai surma eramus, mis droonirünnaku tagajärjel põlema süttis.

Kohalike võimude teatel sai linnas droonirünnaku tagajärjel kannatada vähemalt seitse inimest.

Krõvõi Rihi tabanud Vene raketirünnaku tagajärjed. Hiljem ründas Venemaa linna ka droonidega. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Reedel Krõvõi Rihi tabanud Vene ballistiline rakett tappis vähemalt 18 inimest ja vigastas 68 inimest. Rünnakus hukkus üheksa last.

Linnapea Oleksandr Vilkul ütles, et 7., 8. ja 9. aprill kuulutatakse Krõvõi Rihhis leinapäevadeks.

"Lapsed, pered, eakad inimesed... Ballistilised raketid ja Shahed-droonid elamupiirkondadele ja mänguväljakutele... See ei ole midagi muud kui tsiviilelanike massimõrv. Me mäletame igavesti iga ohvrit. See on meie ühine tragöödia ja valu... Avaldan kaastunnet igaühe lähedastele ja sõpradele," kirjutas Vilkul oma Telegrami-kanalis.

Rünnaku järel on haiglaravil 40 inimest, kaks last, viie- ja kaheksa-aastane on raskes seisus.

Kallas ja Sõbiha arutasid Ukraina tugevdamist, rahujõupingutusi

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas ja Ukraina välisminister Andri Sõbiha arutasid Brüsselis samme Ukraina tugevdamiseks, rahujõupingutuste edendamist ja Euroopa Liiduga ühinemise protsessi kiirendamist, edastas reedel uudisteportaal Ukrinform.

Sõbiha avaldas kohtumisel tänu Euroopa Liidu kindlale toetusele ja valmisolekule suurendada abi.

"Ma hindan eriti Kaja isiklikke jõupingutusi varustada Ukrainat väga vajaliku täiendava suurtükimoonaga," ütles ta.

"Me jätkame tihedat koostööd meie teel rahule. Me arutasime konkreetseid samme Ukraina tugevdamiseks, agressori jaoks sõja maksumuse suurendamiseks ja Ukraina EL-iga ühinemise kiirendamiseks," märkis Sõbiha.

"Ma hindan Euroopa uut jõudu ja tahet muuta see konkreetseteks otsusteks," lisas ta.

Kallas mõistis reedel hukka Venemaa raketirünnaku Ukraina Krõvõi Rihi linnale.

"Krõvõi Rihist tulevad traagilised ja ebainimlikud kaadrid. Järjekordne hoolimatu Venemaa rünnak tabas rahvarohket elurajooni, tappes vähemalt 14 (inimest), nende seas kuus last. Venemaa jätkab Ukraina hävitamist, pole huvitatud rahust," kirjutas ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1390 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 922 340 (võrdlus eelmise päevaga +1390);

- tankid 10 541 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 21 952 (+20);

- suurtükisüsteemid 25 730 (+67);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1350 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1124 (+1);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 31 778 (+105);

- tiibraketid 3123 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 42 954 (+113);

- eritehnika 3788 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukrainlased said pihta fiiberoptiliste kaablite tehasele Saranskis

Venemaa Mordva vabariigi juht Artjom Zdunov teatas Telegrami vahendusel, et tabamuse sai Saranskis asuv fiiberoptiliste kaablite tehas, vahendas BBC.

"Ööl vastu tänast toimus Mordvas asuvale ettevõttele droonirünnak. Kõik vajalikud jõud ja vahendid on kaasatud tagajärgede likvideerimiseks. Sündmuskohal töötavad pääste- ja operatiivteenistused. Esialgsetel andmetel inimkannatanuid ei ole," seisab Zdunovi postituses.

Zdunov ei täpsustanud, millist ettevõtet rünnati.

Telegrami kanalite Baza ja Mash andmetel rünnati Saranskis asuvat fiiberoptiliste kaablite tehast. Rünnaku tagajärjel puhkes tehase territooriumil tulekahju.

Varasemalt teatas Venemaa kaitseministeerium, et piirkonna kohal tulistati alla kolm drooni.

Fiiberoptilisi kaableid kasutatakse laialdaselt droonitehnoloogias.

Sõjaväeluure allikas kinnitas rünnakuid ka tehasele Samara oblastis

Ukraina sõjaväeluure SBU allikas kinnitas väljaandele The Kyiv Independent rünnakuid tehastele Venemaal Samara ja Mordva oblastites.

Samara oblastis ründasid droonid Tšapajevskis asuvat tehast. "See tehas on üks juhtivaid lõhkeainete tootjaid Venemaal ja SRÜ-s," kirjeldas allikas The Kyiv Independentile, lisades, et tehas sai 20 droonitabamust, mille tulemusena on tehases tootmine lõppenud.

Oblastite kuberneride teatel rünnakutes inimkannatanuid ei ole.

Prantsuse ja Briti relvajõudude ülemad arutasid Ukraina kindlustamist

Briti ja Prantsuse relvajõudude ülemad käisid sel nädalal Kiievis, et arutada Ukraina sõjaväe tugevdamist ja riigi toetamist pärast seda, kui sõda Venemaaga on lõppenud, ütles Prantsuse relvajõudude peastaabi ülem Thierry Burkhard laupäeval.

Burkhard ja Briti relvajõudude staabiülem Tony Radakin pidasid kõnelusi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski, vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrski ja kaitseminister Rustem Umeroviga.

Prantsuse president Emmanuel Macron ja Briti peaminister Keir Starmer juhivad Euroopa püüdeid saata pärast sõja lõppu Ukrainasse "kindlustusvägi" (reassurance force).

Zelenski sõnul oli kohtumine Burkhardi ja Radakiniga põhjapanev.

"Me arutasime olukorda maal, õhus ja merel. Ma arutasime ka õhutõrjet. Ja mõningaid tundlikke küsimusi," ütles president pärast reedest kohtumist.

"Me kohtume järgmisel nädalal sõjavägede tasemel. Meie partneritel on juba hea arusaamine, mida Ukraina vajab," lisas ta.

Burkhard ütles laupäeval, et arutati rahvusvahelise koalitsiooni "kindlustusvõimalusi".

"Me tahame tagada ühiselt Ukrainas kestva ja kindla rahu, Euroopa mandri julgeoleku põhitingimuse," ütles ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ühisreisi eesmärk oli jätkata Ukraina relvajõudude sihikindlat toetamist võitluses Vene vägedega, lisas ta.

Samuti taheti määrata kindlaks Ukraina "relvajõudude rekonstrueerimise ja ülemineku pikaajaline strateegia".

Ukraina: Venemaa edastab valeinfot rünnakutest energiataristule

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Venemaa edastab desinformatsioonina süüdistusi Ukraina relvajõudude rünnakutest Venemaa energiataristule, mis oleks vastuolus USA-ga sõlmitud kokkulepetega.

Peastaabi teatel on Ukraina Venemaal rünnanud "rangelt Venemaa okupatsiooniarmee sõjalisi sihtmärke".

Zelenskõi väljendas pettumust USA nõrgale reaktsioonile Krõvõi Rihi rünnakule

Ukraina president Volodõmõr Zelenski väljendas laupäeval pettumust USA saatkonna nõrgale reaktsioonile Venemaa rünnakule tema kodulinna Krõvõi Rihi rünnakule, milles hukkus 18 inimest, nende seas üheksa last.

"Kahjuks on vastus USA saatkonnalt ootamatult pettumust valmistav – nii tugev riik, nii tugev rahvas ja nii nõrk reaktsioon," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias. "Nad isegi kardavad öelda sõna "Vene", rääkides raketist, mis lapsed mõrvas."

Oma õhtuses videopöördumises kiitis Zelenski neid, kes "rünnakust selget ja otsest tõtt räägivad".

USA suursaadik Bridget Brink kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X rünnaku kohta: "Kohutav, et täna õhtul kukkus ballistiline rakett Krõvõi Rihis mänguväljaku ja restorani lähedale," ja lisas, et sõda peab lõppema.