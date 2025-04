Trumpi tollid põhjustasid maailma aktsiaturgudel šokilaine

Laiapõhjaline USA börsiindeks S&P 500 langes 4,8 protsenti – tegemist oli indeksi halvima päevaga pärast pandeemia-aegset majanduskrahhi 2020. aastal. Tööstusindeks Dow Jones langes neli protsenti ja tehnoloogiaindeks Nasdaq kuus protsenti.

Finantsturge mõjutasid hirm seoses nõrgeneva majanduskasvu ja kõrgema inflatsiooniga, mille kaitsetollid võivad kaasa tuua.

Langus tabas nii toornaftat, tehnohiidude aktsiaid kui ka USA dollari väärtust.

Langes isegi kulla väärtus, mis alles hiljuti oli saavutanud rekordhinna, kuna investorid otsisid midagi turvalisemat, kuhu investeerida.

Kõige hullemad löögid tabasid väiksemaid USA aktsiaid. Väikeettevõtete indeks Russell 2000 langes 6,6 protsenti, mis viis indeksi väärtuse rekordhinnast enam kui 20 protsenti allapoole.

Investorid üle maailma teadsid, et Trump kuulutab kolmapäeva hilisõhtul välja ulatuslikud maksutollid ning tulevaste tollide seotud hirmud olid juba viinud Wall Streeti peamise näitaja S&P 500 indeksi kümne protsendi võrra allapoole oma kõigi aegade kõrgeimast tasemest.

Sanctuary Wealthi investeerimisjuhi Mary Ann Bartelsi sõnul suutis Trump investorid siiski üllatada "tollide halvima stsenaariumiga".

Trump kuulutas impordile kümneprotsendise miinimumtariifi, samas teatud riikidest, nagu Hiinast ja Euroopa Liidust pärit toodete maksumäär on palju kõrgem. Šveitsi panga UBS hinnangul on võimalik, et tariifid võivad USA majanduskasvu sel aastal kahe protsendipunkti võrra vähendada ja tõsta inflatsiooni viie protsendi lähedale.

Trump on varem öelnud, et tollid võivad majanduses ja turgudel "väikseid häiringuid" tekitada. Ka neljapäeval pisendas ta tollide negatiivset mõju, enne kui lahkus Valgest Majast, et lennata Floridasse.

"Turge tabab buum, aktsiaid tabab buum ja riiki tabab buum," ütles Trump.

Wall Streeti investorid olid pikka aega eeldanud, et Trump kasutab kaitsetolle pelgalt vahendina läbirääkimistel teiste riikidega, mitte aga pikaajalise poliitikana. Kuid kolmapäevane teade näib viitavat, et Trump näeb tolle pigem vahendina ideoloogilise eesmärgi saavutamiseks, mitte mängu avapanusena.

Trump rääkis kolmapäeval tootmistöökohtade USA-sse tagasi toomisest, mis võib võtta aastaid.

Kui Trump järgib oma plaane, võivad aktsiahinnad langeda palju rohkem kui kümme protsenti võrreldes oma kõigi aegade kõrgeimate tasemetega. S&P 500 on veebruaris püstitatud rekordist praegu 11,8 protsenti madalamal.

"Turud võivad tegelikult alareageerida, eriti kui need määrad osutuvad lõplikuks, arvestades võimalikku edasist mõju ülemaailmsele tarbimisele ja kaubandusele," ütles Thornburg Investment Managementi portfellihaldur Sean Sun, kuigi ta näeb Trumpi kolmapäevast teadet pigem avasammuna kui poliitika lõpp-punktina.

Samas on üks ootamatu faktor võimalus, et USA föderaalreserv võib majanduse toetamiseks intressimäärasid alandada. Madalamad intressimäärad aitavad USA ettevõtetel ja majapidamistel hõlpsamini laenu võtta ja rohkem kulutada.

USA majandus on praegu veel kasvufaasis. Neljapäeval avaldatud aruande kohaselt taotles eelmisel nädalal vähem USA töötajaid töötushüvitisi. Majandusteadlased olid oodanud tööpuuduse kasvu, kuid suhteliselt stabiilne tööturg on olnud peamiseks teguriks, mis on hoidnud majandust langusest väljas.

Eraldi aruande kohaselt kasvas eelmisel kuul USA transpordi-, finants- ja muude teenindussektori ettevõtete tegevus. Kuid kasv oli oodatust nõrgem ja ettevõtjad andsid tingimuste kohta erinevaid hinnanguid.

Mured potentsiaalselt stagneeruva majanduse ja kõrge inflatsiooni pärast tõid kõikvõimalikud aktsiad alla – S&P 500 indeksis langesid viiest aktsiast neli. Best Buy langes 17,8 protsenti, kuna firma poolt müüdavat elektroonikat toodetakse üle kogu maailma. United Airlines kaotas 15,6 protsenti, sest globaalse majanduse pärast mures kliendid ei pruugi ärireisidel nii palju lennata ega tunda end puhkuseks piisavalt mugavalt. Target kukkus 10,9 protsenti.

Maailma teistel aktsiaturgudel langesid indeksid samuti järsult. Prantsusmaa CAC 40 langes 3,3 protsenti ja Saksamaa DAX kaotas Euroopas kolm protsenti.

Jaapani Nikkei 225 kukkus 2,8 protsenti, Hongkongi Hang Seng 1,5 protsenti ja Lõuna-Korea Kospi langes 0,8 protsenti.