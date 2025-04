Keilat tabab lähiajal kaubanduspindade plahvatuslik kasv

Keila Vesiveski keskus, mida arendab Rimi, plaanib uksed avada oktoobris. Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets ütles ERR-ile, et ehitusega ollakse graafikus, peagi on hoone karp kinni ja algavad sisetööd.

Kaubandus- ja teeninduspinda on hoones kokku umbes 2800 ruutmeetrit. Esimesele korrusele tulevad Rimi supermarket ja Benu apteek, teise korruse ankurrentnik on aga Fitness 24/7, kes võtab korrusest poole enda alla.

Lisaks on sõlmitud üürileping Aasia toite pakkuva toitlustajaga ning keskuse teisele korrusele on plaanis teha ka laste mängutuba ja pererestoran või -kohvik, kuid võimalike üürnikega on läbirääkimised pooleli.

Ehitus on käimas ka praeguse Keila tervisekeskuse ja tööstuspargi vahelisel alal Paldiski maantee ääes, kuhu rajatav Keila keskus peaks keskuse juhi Irina Kadõrko sõnul uksed avama järgmise aasta märtsikuu jooksul ning suuremale osale hoone pinnast on rentnikud juba leitud.

"Üle 80 protsendi on välja üüritud," kinnitas Kadõrko.

13 000 ruutmeetri suurusesse keskusesse tuleb Coopi toidupood ja 24/7 Fitnessi spordiklubi ning kino, aga lisaks veel Sportland, Sinsay, apteek, loomapood, juveelipood, optikapood ja kaks restorani, millest üks on liharestoran ja teine keskendub Aasia toidule. Lisaks rajatakse keskusesse lasteala, mis peaks Kadõrko sõnul olema Keila suurim mängumaa.

Seda, et mõlemale uuele keskusele kliente ei jätkuks, Kadõrko sõnul karta ei ole.

"Selles ma ei kahtle, et kliente on piisavalt," lausus ta.

Samal seisukohal on ka Kristel Mets, kelle sõnul arenevad Keila ja selle ümbrus kiiresti ning tegu on Harjumaa lääneosa olulise ettevõtluspiirkonnaga.

"Konkurents saab seal piirkonnas kindlasti olema kõva, aga see sunnib ka endast parimat andma kõiki turuosalisi. Kohalike elanike jaoks on see ainult positiivne – laiem valik ja paremad pakkumised," lausus Rimi Eesti tegevjuht.

Potentsiaalsete klientidena sihib keskuse Metsa sõnul nii Keila inimesi kui ümberkaudsete uuselamurajoonide elanikke ja läbisõitjaid.

Lisaks kahele keskusele saab Keila juurde ka Lidli poe: Saksa odavkett alustas Põhjakaare tänaval ehitustöid mullu sügisel ja poehoone peaks selle aasta jooksul valmis saama.

Müügipinda tuleb Lidli Keila poodi ligi 1400 ruutmeetrit.