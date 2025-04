Kalateadlane: Peipsi kalavaruga on seis suures plaanis hea

Üle 40 aasta kalurina töötanud ja Mehikoormas tegutseva ettevõtte OÜ Latikas juhataja Margus Narusing imestab, et kuigi tänavune talv oli soe, on siiski kevadine kalapüük alanud edukalt.

"Järves on kala hästi, aga kalasaagiga on meil nii tihtipeale, et kui ei ole talve, siis ei ole ka eriti palju kala kevadel. See aasta oli meil talve kaks-kolm nädalat veebruarikuus ja me arvasime, et võib natuke nõrgem kevad tulla. Aga praegused püügitulemused on nii, et ei ole häda, kuigi aprillikuu alles algas. Aprill ongi põhiline kalapüügikuu, aga me saime juba märtsis püüda laevadega. Siis nii palju kala ei tulnud, aga praegu tuleb ilusasti," rääkis Narusing.

Neile kaladele, kes koevad hilissügisel või talve hakul, tänavune soe talv hästi ei mõjunud, kuid üldiselt teisi liike see väga ei mõjutanud

"Nende järvede kõige väärtuslikemate kalade, koha ja ahvena, varu on – ütleme mõõdukas seisus. Need on kõige tähtsamad eksportkalad, nende varuseis on hea ja väga palju on järves latikat – see on kõige tähtsam kohaliku turu kala, nii et Peipsi kalavarudega on suures plaanis hea," lausus kalateadlane Väino Vaino.

Kuna paljude püügikalade arvukus on Peipsi järvistul heas olukorras, on suurendatud ka püügikvoote.

"Tänavu on kvoodid tõesti natuke suuremad ja täiesti normaalsed järve jaoks. Põhjus on see, et teadlased on uuringutega välja arvutanud, et kalaseis on hea just nendel kaladel, mis meil põhipüügis. Näiteks meie püüame latikat väga palju, seda kvooti täitsa ilusti suurendati, koha kvooti suurendati, ahven jäi enam-vähem samaks. Kvoodipilt on ilus praegu," rääkis Narusing.