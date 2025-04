"Välisilm" tegi ülevaate Trumpi ja Muski vastastest protestidest

Protestijatel oli etteheiteid Trumpi tegevuse väga erinevatele aspektidele, mis ulatusid sotsiaalsetest ja majanduslikest küsimustest välispoliitikani. Kokku toimus Ühendriikides umbes 1200 Trumpi vastast meeleavaldust.

Dallases protestinu tõi välja, et rahvas seisab Donald Trumpi tõttu ajaloo ristteel, kus rahvas peab langetama otsuse.

"Seisame täna ajaloo ristteel, kus türannia ja korruptsioon tugevdavad oma haaret ning meil tuleb valida, kas tõusta selle vastu üles või alistuda korrumpeerunud režiimile, mille eesmärk on muuta Ameerikat oma näo järgi," sõnas mees.

Atlantas protestinu tunneb aga, et Elon Muski poolt juhitud valitsuse tõhususe osakond (DOGE) töötab ilma igasuguse järelvalveta.

"Ma arvan, et sellepärast tulevadki inimesed tänavatele. Nad tahavad häält teha, protestida ja loodetavasti läbi selle midagi muuta."

Ka meditsiinitöötajad ja teadlased tulid protestima ning seda suuresti valeinformatsiooni vastu, mida Trumpi valitsus rahvale levitab.

Arlingtonist pärit teadlane Chitra Kumar: "Teaduslikke põhifakte, millest meie demokraatia sõltub, lammutatakse. Kui see juhtub, saavad inimesed haiget. Oleme seda juba näinud, olgu selleks leetrite puhangud, mida selles riigis ei tohiks juhtuda või kliimamuutused. Ma olen väga mures. Me liigume vales suunas."

Denveris protestinu kutsus Trumpi reeturiks ning lisaks sellele ka kurjategijaks.

"Ta on reetnud oma riigi. Ta reedab meie valitsust ja rahvast. Ta reedab meie liitlasi. Ta on meid maha müünud. Ta on kurjategija. Viige ta kohe välja. Kasvatage endale selgroog, kongress," sõnas meeleavaldaja.

Demokraatidest rahvaesindajad ja aktivistid lubasid, et astuvad otsustavaid samme ning algatavad Esindajatekojas Trumpi ametist tagandamise protsessi. Ka Trumpi esimesel ametiajal tegi alamkoda seda koguni kaks korda, kuid Senat lükkas selle tagasi.

Demokraatide esindajatekoja saadik Minnesotast Ilhan Omar sõnas, et Ameerikas valitseb praegu president, kes soovib olla diktaator. Saadik lisas ka, et Trumpi kõrval istub miljardär (Elon Musk), kes kasutab presidenti, nagu nukku.

"Ameerika demokraatia pole kunagi olnud müügiks ja see pole nii ka täna," sõnas Omar.

Texase demokraatide esindajatekoja saadik Al Green ähvardas Trumpi sõnadega, et too ei pruugi oma teist ametiaega lõpuni kanda.

"Iga Koljati jaoks on oma Taavet ja ma tahan, et teaksite, härra president, see Taavet esitab järgmise kolmekümne päeva jooksul teie vastu ametist tagandamise protsessi jaoks süüdistused. Järgmise kolmekümne päeva jooksul. Taavet tuleb teile järele. Te ei vääri oma ametit," sõnas Green kriitiliselt.

Suur osa Trumpi tegevusest on endaga kaasa toonud kohtuasjad, milles väidetakse, et president on oma volitustest üle astunud.

Kodanikuõiguste organisatsiooni ACLU direktor Anu Joshi tõi välja, et Trumpi põhiseadusvastane käitumine immigrantide vastu peaks kogu rahvastikku muret tundma panema.

"Rahvusvaheliste üliõpilaste ja teadlaste südametunnistuseta ja põhiseadusvastased vahistamised peaksid meid kõiki ärevaks tegema. Immigratsiooni- ja tolliamet (ICE) on ebaseaduslikult röövinud inimesi nende kodudest, ähvardanud nende õiguslikku staatust ja saatnud nad riigist välja nende lähedastele või advokaatidele ette teatamata," sõnas Joshi.

Demokraatliku partei organisatsioon Democrats Abroad tõi protestijad tänavatele ka mitmel pool Euroopas.

Londonis protestinud Robin Miranda tunnistas, et tunneb end Trumpi poolt ohustatuna isegi Suurbritannias.

"Poliitika, mida Trump järgib, on maailmale ohtlik. Maailmale, mida tunneme ja privilegeeritud lääne inimestena naudime. See ähvardab jätkuvalt inimesi riikides üle maailma."

Lissabonis sõnas meeleavaldaja Billy Eston sama, mis Miranda Londonis, et Trump on seadnud ohtu vabaduse kogu maailmas.

"Me peame selle (vabaduse - toim) eest välja astuma. Peame oma häält tõstma. Meie sõnum peab olema kuuldav ja peame tegema kõigile selgeks, et me ei aktsepteeri sellist tüüpi ebaõiglust," lisas Eston.

Pariisis protestinud Sophie Vincent tõi välja, et Trump ei ole tegelikult oma järgnevates sammudes isegi kindel ning on seadnud oma prioriteedid rikastele sõpradele ja rahale.

"Iga päev tundub, et ta teeb asju kapriisist. Me ei tea tegelikult, mida ta tegema hakkab. Tundub, et ta ei tea ka ise, mida ta tegema hakkab. Ma arvan, et ta laseb end mõjutada ka teistel ohtlikel inimestel. Inimestel, kellel on raha. Selle asemel, et mõelda tõsiselt oma inimestele. Ta ei mõtle inimestele. Ta mõtleb oma miljardärist sõpradele, nii et pole piire probleemidele, mida ta tekitab," sõnas Vincent.

Saksamaal, Frankfurdis ja Berliinis hoiatasid meeleavaldajad, et Trumpi valitsus teeb USA-st põhimõtteliselt 1930-ndate aastate Saksamaa. Tesla esinduse ees kutsuti üles Muski autosid boikoteerima.

Viimastel andmetel on Trumpi reiting mõnevõrra langenud, kuid mitte väga palju. Pigem on näha, et demokraadid on ehmatusest üle saamas ja ennast kogumas.