Allikad: Meloni sõidab USA-sse kaubanduskõnelusi pidama

Itaalia peaminister Giorgia Meloni sõidab järgmisel nädalal USA-sse, et pidada läbirääkimisi tollimaksuvabastuse üle. Allikate teatel on Meloni reis EL-iga kooskõlastatud ning ta kohtub Donald Trumpiga.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Meloni kohtub Trumpiga. Meloni teeb siis ettepaneku kaotada tollimaksud EL-i ja USA vahelises kaubanduses. Itaalia valitsus ei vastanud uudisteagentuuri Bloomberg kommentaaritaotlustele.

Üks EL-i ametnik ütles, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on teadlik, et Meloni kavatseb Trumpiga arutada tollidega seotud küsimust.

Meloni seisukoht peaks siis olema kooskõlas ka maailma rikkaima inimese Elon Muski seisukohaga. Viimane väljendas hiljuti lootust vabakaubandusala tekkeks USA ja Euroopa vahel.

Bloomberg teatas veel, et USA asepresident JD Vance peaks ülestõusmispühade ajal külastama Roomat. Kohtumised Trumpi ja Vance'iga oleks Meloni jaoks diplomaatiline võit. Samas püsib oht, et ta võib USA-st tagasi tulla tühjade kätega.

Umbes 10 protsenti Itaalia ekspordist läheb USA-sse. Tollimaksud löövad Itaalia farmaatsia- auto- ja toiduainetööstust.

Euroopa suurriigid on Trumpi tollidele vastamise suhtes eriarvamusel, kui Saksamaa ja Prantsusmaa soovivad tollidele karmi vastust, siis Hispaania ja ka Itaalia üritavad veel kokkupõrget vältida.