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Meloni sõnul valetas Trump tema kohta

Välismaa
Donald Trump ja Giorgia Meloni G7 kohtumisel
Donald Trump ja Giorgia Meloni G7 kohtumisel Autor/allikas: SCANPIX/Italian Prime Ministry/Handout via REUTERS
Välismaa

USA president Donald Trumpi ja Itaalia peaministri Giorgia Meloni vahel puhkes reedel sõnasõda pärast seda, kui Trump väitis, et Meloni "anus" teda selle nädala alguses G7 tippkohtumisel ühisele fotole.

Neljapäeva õhtul Itaalia meediale antud intervjuus ütles Trump, et Meloni oli "ilmselt õnnelik, et ma temaga rääkisin. Ma ei oleks pidanud seda tegema."

 "Ta palus, et ma temaga pilti teeksin. Ta tahtis minuga pilti nii väga. Ma poleks seda teinud, aga mul hakkas temast kahju," lisas Trump.

Trumpi kommentaarid näisid olevat vastuolus Meloni hiljutiste kinnitustega, et tema suhted USA presidendiga on jätkuvalt head.

Meloni nimetas sotsiaalmeedias avaldatud videos Trumpi väiteid "täielikult väljamõelduteks".

"Itaalia ega mina ei anu kunagi," ütles Meloni.

Peaministri sõnul oli ta presidendi kommentaaridest "jahmunud" ning lisas, et kuigi see ei ole esimene kord, kui Trump selliselt käitub, on kahju, et ta "ei näita sama sihikindlust Lääne vaenlaste suhtes".

Mõlemad liidrid kohtusid mitu korda kolm päeva kestnud G7 tippkohtumisel Evianis. Tegemist oli nende esimese kohtumisega pärast aprillis puhkenud avalikku tüli, kui Meloni nimetas Trumpi rünnakuid paavst Leo aadressil "vastuvõetamatuks". Vastuseks ütles Trump, et Meloni "ei ole enam see inimene", keda ta kunagi tundis.

Üks Itaalia diplomaat kirjeldas Meloni ja Trumpi esimest omavahelist kohtumist esmaspäeva õhtuse G7 õhtusöögi kõrval kui "selgitavat vestlust".

Teisipäeval ühe ümarlaua arutelu ajal naljatas Antonio Costa, et Meloni ja Trump paistavad olevat "taas sõbrad". Trump vastas: "Mind on maha jäetud," mis ajas Meloni naerma. Peaminister vastas: "Ei, sind ei ole maha jäetud."

Kolmapäeval kohtumise lõpus toimunud pressikonverentsil kinnitas Meloni ajakirjanikele, et tema suhted Trumpiga on "muutumatud".

"Donald Trump ja mina oleme kaks üsna tugeva iseloomuga inimest, kes kaitsevad oma riikide huve. Kui me milleski eriarvamusel oleme, ei ole vaja asju üle täpsustada, sest lõpuks mõistab kumbki teise vaatenurka," ütles ta.

Melonit asusid avalikult kaitsma ka teised Itaalia valitsuse liikmed.

Itaalia välisminister Antonio Tajani nimetas Trumpi kommentaare "tõsiseks solvanguks kogu Itaalia suhtes" ning tühistas pühapäevaks kavandatud visiidi Ameerika Ühendriikidesse.

Kaitseminister Guido Crosetto kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ei suuda ette kujutada olukorda, kus Meloni kelleltki fotot paluks, ning kritiseeris Trumpi puhul "stiili puudumist".

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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