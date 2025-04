Võrumaal asuv Mäe linnutalu plaanib soetada oma geenilabori

Linde ja loomi eksponeerivad hobitalud on mures – selleks et turustada eriliste lindude poegi on vaja teada nende sugu, kuid seda on võimalik määrata vaid geenilaboris. Seni on hobitalunikud linnu soo teada saamiseks saatnud geeniproovid Euroopa laboritesse. Nüüd on aga plaanib Võrumaa linnutalu soetada oma geenilabori, et kindlaks teha linnupoja sugu.

Margit ja Urmas kolisid paari aasta eest Pärnust Võrumaale ja avasid seal Mäe linnutalu. Seal peetakse nii nandusid, emusid, jaanalinde, eriliike faasaneid kui ka paabulinde. Lindude näitamise kõrval on taludele oluline ka eriliste linnupoegade müük. Parasjagu on talus käimas tibuhooaeg, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on varsti tulemas faasanitibud, esimene ports. Olemas on juba emutibusid. Neid on juba eri vanustes. Esimesed on üle kolme kuu vanused ja kui nüüd öelda, siis eelviimsed koorusid eile," ütles Mäe hobitalu peremees Urmas Sand.

Mäe hobitalus elav pisike emupoeg on umbes kuu vanune, aga mis soost ta on ei saa teada enne, kui ta on saanud täiskasvanuks ehk vähemalt pooleteise aastaseks ja siis saab tema sugu määrata näiteks hääle järgi.

"Emane teeb sellist iseäralikku häält nagu trummi põrinat või nagu plastikämbri plõksutamist," ütles Sand.

Sellest teadmisest on aga lindude turustamisel vähe abi.

"Inimesed otsivad ikkagi juba sorteeritud looma, kas siis emalindu või isalindu, otsivad omale karja ja selleks, et seda lindu saaks juba varakult müüa, olekski vaja tal õige sugu juba varakult ära määrata," ütles Sand.

Mäe hobitalu pole oma murega üksi – lindude soo määramise võimalusest tunnevad puudust teisedki. Näiteks Alaveski loomapargis paljundatakse kassi- ja lumekakke.

"Nende loovutamiseks on meil ilmtingimata vaja teada tibude sugu, vastasel juhul ei saa me isegi dokumentatsiooni täita," ütles Alaveski loomapargi peremees Rein Kõiv.

Tallinna loomaaial on küll geenilabor olemas, aga linnupoegade soomääramist seal laialdase teenusena ei pakuta. Nii on näiteks Mäe hobitalu saatnud senini vajalikud proovid Hispaaniasse, mis on aga pikk ja kulukas protsess. Siit sündiski neil idee tuua teadus tallu ja avada ise vajalik labor, milleks hetkel tehakse ettevalmistusi

"Me püstitame PCR labori lindude soo määramiseks ja me hakkame lindude sugu määrama linnu sule, munakoore või vereanalüüsi kaudu," ütles Sand.

Rein Kõiv lisas, et labor on väga oodatud. "Mitte vaid Eestis vaid ma arvan, et terves Baltikumis," sõnas Kõiv.