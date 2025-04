Rumeenia presidendivalimised läksid ausa ülestunnistuse tõttu veel segasemaks

Rumeenia presidendikandidaat ja endine peaminister Victor Ponta tunnistas, et päästis 2014. aastal Serbia pealinna Belgradi üleujutuse käest ning tõi selle käigus ohvriks Doonau jõe ääres asuvad kohalikud külad. Seetõttu kasvab riigis surve, et Ponta loobuks presidendiks kandideerimast.

Ponta oli aastatel 2012-2015 Rumeenia peaminister ning ta tunnistas hiljuti taskuhäälingusaates, et andis rohkem kui kümmekond aastat tagasi korralduse avada Doonau lüüsid. Ta tegi seda selleks, et päästa Belgrad üleujutuse käest, vahendas Politico.

Rumeenia meedia teatas toona, et nelja kohalikku küla tabas üleujutus ning vee alla jäi ligi 15 000 hektarid maad.

"Rääkisin Rumeenia päästeteenistusega, liigutasin inimesi, andsin kiiresti abi ja teie, ajakirjandus, ei saanud midagi teada," ütles Ponta ajakirjanikele.

Ponta rääkis veel, et ta sai seetõttu Serbia aukodanikuks. "See on Belgrad. Mulle meeldib Belgrad ja mulle väga meeldib Serbia," lisas Ponta.

Rumeenias käib endiselt presidendivalimiste kampaania ning Ponta ülestunnistus tegi niigi keerulise olukorra veelgi segasemaks. Hiljuti keelas Rumeenia valimiskomisjon paremäärmuslikul peetaval ja Moskva-meelsel Calin Georgescul presidendiks kandideerimise.

Georgescu võitis presidendivalimiste esimese vooru, teist vooru aga ei toimunudki. Rumeenia konstitutsioonikohus tühistas esimese vooru tulemused, viidates luureandmetele, mille kohaselt korraldas Venemaa Georgescu toetuseks koordineeritud internetikampaania. Seetõttu toimuvad maikuus uued valimised.

Ponta ise lahkus hiljuti Rumeenia Sotsiaaldemokraatlikust Parteist ja kandideerib sõltumatu kandidaadina presidendiks. Ta on võtnud omaks Rumeenia esmajärjekorras loosungi ning üritab Georgescu valijaid enda selja taha meelitada.

Hiljutised küsitlused viitavad, et Ponta saavutab esimeses voorus paremäärmuslikuks peetava kandidaadi George Simioni järel teise koha. Tema endised parteikaaslased peaminister Marcel Ciolacu ja transpordiminister Sorin Grindeanu leiavad nüüd, et Ponta peab kandideerimisest loobuma.

Ciolacu ja Grindeanu ise toetavad presidendivalimistel Crin Antonescut. Bukaresti linnapea Nicușor Dan (kandideerib ka sõltumatu kandidaadina presidendiks) kutsus Ciolacut avalikustama salastatud dokumendid, mis on seotud Ponta tegevusega 2014. aasta üleujutuse ajal.

Ponta ise lükkas tagasi nõudmise valimistelt taanduda ning ähvardas presidendiks saades Ciolacu vallandada.

"Ükski rumeenlane polnud ohus, ükski leibkond ei saanud tõsiselt kannatada, kuid päästsime Serbias, rumeenlasi armastavas naaberriigid sadu, võib-olla tuhandeid elusid," rääkis Ponta.