Gren tõstab Tartus kaugkütte hinda ligi kümme protsenti

Tartus kaugkütteteenust pakkuv Gren Eesti tõstab järgmisel kuu sooja hinda ligi 10 protsenti. Ettevõtte sõnul on hinnatõus vajalik, et katta tegevuskulud ja investeeringutele tehtud kulutused.

Kui praegu on tartlastele soojuse müügihind 58,97 eurot megavatt-tunni eest, siis kuu aja pärast tõuseb see 64,69 euroni ja lisandub ka käibemaks. Nii hakkab tarbija maksma ligi 80 eurot megavatt-tunni eest.

Gren Tartu juhatuse esimees Margo Külaots põhjendas hinnatõusu nelja aasta jooksul suurenenud tegevuskuludega ja varustuskindluse tõstmiseks tehtud investeeringutega.

"Me oleme pannud katlamajadesse elektrigeneraatorid juhuks, kui peaks elektrikatkestused tulema; me oleme loonud vedelkütuse kasutamise võimaluse juhuks, kui näiteks gaasiga peaks mingi kriis olema, ja kõik need asjad maksavad. Teine oluline punkt on see, et meie tegevuskulud, mis tänases soojahinnas, on nelja aasta tagusel tasemel, ja kõik kaubad ja teenused, mis on nelja aasta jooksul teiste jaoks kallinenud, on ka meie jaoks kallinenud," rääkis Külaots.

Kuigi toasooja hind tõuseb, jääb see Külaotsa sõnul endiselt Eesti keskmisest 33 protsenti soodsamaks. Nii on ka viimastel aastatel Gren Tartu klientide hulk Tartus kiirelt kasvanud. Teiste hulgas on Tartu linn alates 2022. aastast lõviosa oma kinnisvarast üle viinud kaugküttele.

"Kui sellest viimasest (hinna)tõusust rääkida, mis on ligikaudu 10 protsenti, siis selle mõju meie eelarvele on umbes 250 000 eurot aastas ehk me peame eelarvest täiendavad vahendid leidma. Aga jutt käib kõigist hoonetest, mis linnale kuuluvad. Meil täna veel nii värske uudise peale konkreetset plaani ei ole, aga eelarve koostamine alles toimub, nii et saame nii selle aasta lisaeelarvega kui ka järgmise aasta eelarvega selles osas arvestada," lausus Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Samal ajal kui kaugkütte hind tarbijatele kasvab, on Gren Tartu kasum viimase ehk 2023. aasta majandusaasta aruande järgi üle 22,5 miljoni euro. Aasta varem oli see 11,6 miljonit eurot ehk poole vähem. Külaotsa sõnul oli 2022. aastal tegevuskasum väiksem, kuna energiakriisi ajal müüdi soojust madalama hinnaga, kui oleks pidanud. Samuti ei sõltu kasum vaid soojaärist.

"Me ei tooda ainult soojust ja ei tegele ainult kaugküttega, vaid me tegeleme ka elektri tootmisega ja meil on ka tütarettevõtted, näiteks Gren Viru Virumaal. Kogukasum ei sõltu ainult sellest, mis müüakse Tartu soojatarbijale," ütles Külaots.