Võrumaal avati Eesti esimene nõuetekohane pommivarjend

Rõuge vallas vaid paari kilomeetri kaugusel Läti piirist asuvas Luutsniku külas avati vabatahtlike päästjate eestvõtmisel ehitatud uus depoo. Selle keldrikorrusel olevad ruumid on kaetud mitme meetri paksuse betoonikihiga ning varustatud ventilatsiooni- ,vee- ja elektrisüsteemiga, et sõjaolukorras mahuks sinna varjuma kogu külarahvas.

"Nõuetekohaselt on see poolteist ruutu ühe inimese kohta, seega 65 inimest me mahutame vabalt ära, aga loomulikult, kus on vaja rohkem mahutada, siis me mahume ka rohkem, sest ruutmeetreid on seal sada," rääkis Luutsniku kriisiõppekeskuse eestvedaja Aimar Sisask.

Pommivarjendi varuväljapääs on seitsme meetri pikkune tunnel, mida mööda pääseb maa-alusest varjendist välja.

"Praegusel juhul on siin aluseks võetud Soome nõuded, sest Eestis varjumiskohtadele ja varjenditele veel ehituslikke nõudeid kehtestatud ei ole. See asi on meil töös ja on kohti, kus kavandatakse, oodatakse seda täpset regulatsiooni, et siis hakata varjendit ehitama, aga see siin on esimene omasugune," rääkis Lõuna päästekeskuse juht Tagne Tähe.

Varjendis plaanitakse korraldada kriisiõppekursuseid, et inimesed oskaksid hädaolukorras ise hakkama saada ning vajadusel aidata ka teisi.

"Kasutame seda pommivarjendit klassiruumina, kus teeme nii-öelda teooriapoolt ja mängime praktiliselt läbi evakuatsiooni," rääkis Sisask. "Laseme varjendi tossu täis, inimesed peavad tunneli kaudu välja minema ja edasi sealt saama esmaabi. Näiteks kannatanu, keda me tunnelist välja tõime, sai kannatada, siis me anname sinna ette kindlad haavad, luumurrud ja vastavalt selle tuleb neid olukordi lahendada."

Depoohoone koos varjendiga läks maksma ligi 700 000 eurot. Ehitise valmimisele on palju kaasa aidanud kohalikud inimesed

"Minule tähendab see eelõige turvatunnet – et on koht, kuhu tulla. Teine on emotsionaalne pool, et me saime kogukonnana koos seda aidata, teha ja panustada siia," ütles kohalik elanik Aivar Jallai.