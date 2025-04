Läti liikluspolitsei tabas nädalase aktsiooniga 10 000 rikkujat

Pühapäeval lõppenud kampaania jooksul peatasid politseinikud 1902 kiiruseületajat ning tehniliste vahenditega registreeriti kokku 9012 rikkumist, ütles Läti politsei reageerimisosakonna juht Juris Jančevskis esmaspäeval Läti Raadiole. Need arvud on siiski pisut väiksemad kui eelmise aasta samalaadse aktsiooniga tabatud 2111 rikkujat ja 11 600 kaameratega registreeritud rikkumist.

Jančevskis tõdes, et autojuhid olid sel aastal võrreldes eelmise aastaga distsiplineeritumad.

"Seda tõestas ka kolmapäeval toimunud 24-tunnine kiirusemõõtmismaraton, kus kokku registreeriti umbes poolteist tuhat rikkumist vähem kui eelmisel aastal. Arvestades, et ilm oli kolmapäeval heitlik, võis see rikkumiste arvule positiivselt mõjuda, sest selliste ilmastikutingimuste korral, kui on vihma ja lund, on autojuhid ettevaatlikumad ja sõidavad aeglasemini," ütles Jančevskis.

Kolmapäevase kiiruskontrolli maratoni ajal registreeriti kõige rohkem rikkumisi Latgale ja Vidzeme piirkonnas.

Jančevskis tõi välja, et trend püsib, kus pooled kõikidest liiklusjärelevalve käigus registreeritud rikkumistest on kiiruseületamised.

"See trend jääb samaks. Kui võrrelda seda nädalat, siis seni, välja arvatud see kolmapäevane kiirusmaraton, registreeritud kõige rohkem rikkumisi esmaspäeval. Põhjused on tavapärased – kiirustamine, kohati hoolimatus või ehk harjumus, mis on mõnel juhil juba pikka aega küljes olnud," rääkis Jančevskis.

"Me soovitame kindlasti kõigil autojuhtidel kiirust mitte ületada, kuna suvehooaeg läheneb, mil ilm on kindlasti liiklemiseks soodsam ning inimestel on suvepuhkus ja koolivaheaeg. Soovitame tungivalt kiirusepiirangutest kinni pidada iga päev, kõikjal ja kogu aeg," rõhutas ta.

Jančevskis lisas, et raskeid kiiruseületamisi teevad valdavalt 18–29-aastased juhid.