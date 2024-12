Politsei: piirkiiruse alandamine Tallinna kesklinnas vähendas õnnetuste arvu

"Meil on peale viit aastat Tallinna kesklinnas tekkinud liiklusõnnetuses vigasaanute osas langustrend. See on väga positiivne. Numbrilistes näitajates tähendab see seda, et 23 jalakäijat on vähem vigastada saanud, see on 43 protsenti võrreldes eelmise ja üle-eelmise aastaga. Autodega seotud liiklusõnnetused on langenud veerandi võrra, 102 õnnetuselt eelmisel aastal 75 peale sel aastal. Kergliikurite vaade on jäänud samaks, langustrend algas eelmisel aastal ja püsib 77 kannatanu juures eelmisel ja sellel aastal," rääkis Kirss.

Kirss rääkis, et üks eeldus piirkiiruse langetamise puhul oli just see, et kohad, kus erinevad liiklejad kokku satuvad ja kus on suurem liiklustihedus ja kus on erinevate liikumiskiirustega liiklejad, siis seal on õnnetuste oht suurem. "Selle võrra kiiruse madaldamisega on võimalik õnnetuste riski vältida," lausus Kirss.

"Võib-olla see projekt näitab, et on teatud hoiakuid ja põhimõtteid muutes võimalik liiklust turvalisemaks teha," ütles Kirss.

Seda, kas Tallinnas tuleks väiksema piirkiirusega ala laiendada, tuleks hinnata Kirsi sõnul jooksvalt. "Kui Tallinna vaadata täna, siis linnaruum muutub päris jõudsalt just turvalisuse poole. Mingeid kompromisse liiklejate vahel peab tegema ja eks seda, kuskohas neid piiranguid rakendada või piirkondi suurendada, tuleb hinnata," rääkis Kirss.

Rikkumisi on rohkem

Kirss rääkis, et võrreldes eelmise aastaga on politsei tuvastanud liiklussüütegusid veidi üle 2000 rohkem, nendest piirkiiruse ületamisi poolteist korda rohkem. "Seda kiiruse ületamist kindlasti tuleb, aga ma arvan, et see peamine positiivne tulemus selle kiiruse alandamisega on just see, et inimesed märkavad rohkem ohtlikke olukordi, nad suudavad reageerida kiiremini, viga saanute arv langeb ja vigastused ka vähenevad," ütles Kirss.

Punase fooritulega ristmiku ületajate arv on Kirsi sõnul samuti kasvanud. "Tallinnas on kaks fooritule kaameratega kaetud ristmikku, üks on Kristiines ja teine on Reidi teel. Foori rikkumisi oleme tuvastanud nendes kohtades ligi 2000, pluss veel politseipatrullid juurde. Aga ma vaatasin eile andmetele peale ja minu üllatuseks on märgatav süütegude avastamise kasv just kaamerate vaates.

Kokku on Kirsi sõnul kaamerad tuvastanud 21 000 rikkumist. Reidi tee kaamerate avamisega on rikkumiste tuvastamine 18 000 võrra tõusnud.

"21 000 rikkumist, mis on tuvastatud kaamerate poolt Tallinnas, näitab, et liikluskultuur on tegelikult ikkagi meil kehva ja sellega tuleb tegeleda," sõnas Kirss.