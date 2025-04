Tänavu suurendatakse maanteedel piirkiirusi kokku 500 kilomeetril

Teeolud on kevadised, mistõttu suurendatakse esmaspäevast maanteedel piirkiirust kokku 500 kilomeetril.

Neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega maanteedel tõstetakse lubatud suurimat kiirust kuni 110 või kuni 120 km/h ning 2+1 teedel kuni 100 km/h.

Kaherajalistel maanteedel jääb lubatud suurimaks sõidukiiruseks 90 km/h.

Muutuva teabega märkidega varustatud teelõikudel võib halva ilma või kõrge liiklussageduse puhul olla kiiruspiirang ka madalamal.

Maanteid, kus saab sõita kuni 120 km/h on 87 kilomeetrit, 110 km/h on 331 kilomeetrit ja kuni 100 km/h on maanteid 81 kilomeetrit.