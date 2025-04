Ehitaja lammutab Tartus Lubja tänaval viltu vajunud maja

Mapri ehitab uue maja, kasutades sellist vundamendilahendust, mis oli esialgses kavas, aga millest loobuti.

"Maja esialgsel ehitamisel mindi soodsama lahenduse teed," sõnas Lubja tänava elanike kaitsja Margo Lemetti. "Oleme jõudnud vahefinišisse."



Lemetti tunnustas ehitusfirmat, kes viimaks kokkuleppega nõustus.

Tartus Lubja tänaval asuv elumaja on vajunud viltu ning muutunud elanikele ohtlikuks. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ei lubanud elanikel alates aprillist majas edasi elada. Elanike sõnul on maja üks pool vajunud 37 sentimeetrit ning muutunud nii ohtlikuks, et kui vajumist peatada ei suudeta, variseb see kokku.

Elanike hinnangul on maja vajumises süüdi valede ja odavamate vundamendivaiade kasutamine ja nad pöördusid ehitaja Mapri Ehitus OÜ vastu kohtusse.