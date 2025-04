Ka Euroopa Liit on pannud oma tollimaksud pausile

Viimase kuu on Euroopa Komisjon põhjalikult kaalunud, kuidas vastata esimesetele USA presidendi Donald Trumpi tollimaksudele. Kirurgilise täpsusega koostatud Euroopa enda tollimaksud pidid valu tegema just Trumpi toetajatele.

Ameerika viski näiteks jäi aga nimekirjast välja osade liikmesriikide kartuse tõttu, et USA võib vastata omakorda tollimaksudega näiteks Itaalia veinile või Prantsuse šampanjale.

"Meie puhul olid võib-olla mõned sellised väiksed kaubaartiklid, mille pärast me tundsime muret, mida me praegu impordime Ameerika Ühendriikidest otse - näiteks peeglid. Komisjon võttis kõike seda arvesse ja pani kokku sellise paketi," sõnas Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Kyllike Sillaste-Elling.

Kaubanduse vallas teeb otsuseid küll Euroopa Komisjon, kuid komisjon peab arvestama selliste erisoovidega kõikidelt liikmesriikidelt, et hoida Euroopa ühtsust.

"Kaubandus on üks väheseid valdkondasid, kus Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit võivad olla päris jõulised. Parim näide sellest oli Brexit. Euroopa Komisjon suutis läbirääkimistel Ühendkuningriigilt välja nõuda päris karmid järeleandmised vaid tänu sellele, et Euroopa püsis ühtne. Liikmesriigid teavad, et parim on püsida oma vastuses ühtsena, isegi teades, et kõigil on sisemas siiski soov kindlustada, et nad ei oleks need, kes kannatavad tagajärgede tõttu kõige rohkem," ütles Hollandi ajalehe NRC Euroopa Liidu korrespondent Rik Rutten.

Möödunud kolmapäevaks oli Euroopa oma esimese vastuse otsustanud, see pidi jõustuma mõne päeva pärast. Trump teatas vaid tunnid pärast Euroopa otsust, et viimaste ameerika tollimaksude jõustumine lükatakse 90 päeva võrra edasi. Haruldase kiirusega astus ka Euroopa Komisjon sammu tagasi.

"Ka meie paneme nüüd oma pakutud vastumeetmed pausile, et meil oleks suurimad võimalused suhelda oma liikmesriikidega, arutada meie tööstusega ja pidada USAga läbirääkimisi. Me oleme valmis tegema kokkulepped. Hakkame rääkima," ütles Euroopa Komisjoni kõneisik Olof Gill.

"Nad on olnud väga karmid, aga ka väga targad. Nad olid valmis teatama oma vastumeetmetest. Nad kuulsid seda, mida me teeme Hiina ja teistes suhtes, aga eriti Hiina ja nad ütlesid: "Tead, me hoiame veidi ennast tagasi". Nad otsustasid oodata. Ma arvasin nad olid väga targad. Euroopa Liit on väga tark, aga nad on Ameerika Ühendriike ära kasutanud," ütles USA president Donald Trump.

Märkida tasub samas, et Euroopa oli vastamas vaid esimestele Trumpi tollimaksudele, mis kehtestati terasele ja alumiiniumile. Trumpi paus puudutab samas viimaseid üldisi tollimakse.

"Lootus siin Brüsselis on, et me suudame ikka veenda Ameerika Ühendriike, et see on nende vastu nende endi huvidele ja me saame naasta endise olukorra juurde. Ärme unusta, et me oleme ikka saja aasta kõige halvemas olukorras tollimaksude osas, mis USA-l ikka kehtivad," sõnas Politico kaubandusreporter Koen Verhelst.

"Kõik tollimaksud, mis Euroopa Liit on välja kuulutanud, pannakse pausile, aga kui need oleks jõustunud, oleks need ka Euroopa Liidu tööstusele valu teinud. Seega on hea põhjus öelda jääme rahulikuks, laseme turul teha oma tööd ja ärme tee oma tööstusele liiga kui me seda tegema ei pea," ütles Verhelst.

"Tegelikult on ebakindlus veel suurem kui eelmisel nädalal, kui need tollimaksud veel jõustuma pidid. Vähemalt me lootsime, et Euroopa peab läbirääkimisi. Nüüd me ootame 90 päeva, et teada saada, kas tollimaksud tulevad. Laev Ameerika Ühendriikidesse sõidab 30 päeva, meil on aega kiiresti toota veel ühe või kahe kontaineri jagu kaupa ja see Ameerika Ühendriikidesse teele saata enne tollimakse. Ma pean saama tellimused enne, kui ma saan õigeks ajaks toormaterjali tellida. Ma ei ole kindel kas see kõik õnnestub," rääkis Belgia šokolaaditehase Belvas juht Thierry Noesen.

"Need muutused selles olukorras, päev päeva kaupa on väga rasked Prantsuse ettevõtjatele. Kui sa kuuled juttu, et tollimaksud on 25 protsenti, siis 10 protsenti ja siis, et lõpuks tuleb 90 päeva pikkune paus ja siis see veel jätkub. See on põrgulik masin, tormituuled. Pead olema paindlik, pead olema vastupidav," ütles kosmeetikatootja Le Rouge Français tegevjuht Elodie Capentier.

Euroopa Komisjon loodab, et USA on viimaks valmis tõsiselt läbirääkimisi pidama. Praegu samas on kõik edasine jälle ebaselge.

"Hea asi 90 päeva pikkuse pausi juures on see, et ma ei pea liiga kiiresti küsimustele vastama. Veel on liiga vara midagi öelda. Me saame siit poodiumilt vaid korrata, et on kaks samaaegset tegevusrada. Läbirääkimised ja valmistumine selleks kui need läbirääkimised ei õnnestu," sõnas Euroopa Komisjoni kõneisik Olof Gill.