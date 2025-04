Hiina president sõlmib Kagu-Aasias uusi kaubandusleppeid

Hiina president Xi Jinping on ringsõidul Kagu-Aasias, et sõlmida kaubanduse kokkuleppeid vastukaaluks USA kehtestatud tollidele.

USA ja Hiina on vastastikku järjest tollimakse kehtestanud. Valge Maja teatel on president Donald Trump valmis tollide asjus läbirääkimisi pidama, aga esimese sammu peab tegema Peking.

Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitti sõnul jagas Trump ka lisaavaldust, mis oli otseselt suunatud Hiinale.

"President on oma seisukoha Hiina suhtes üsna selgelt välja öelnud, kuigi mul on tema poolt ka lisaavaldus, mida ta just minuga Ovaalkabinetis jagas: pall on Hiina käes. Hiina peab meiega kokkuleppele jõudma, mitte meie ei pea nendega kokku leppima," ütles Leavitt.

Hiina ei istu käed rüpes. President Xi Jinpingi sõnum Kagu-Aasia riikidele on üks: Hiina on parem ja stabiilsem partner kui USA president Donald Trump. Xi lubab Malaisiale ja Vietnamile paremat juurdepääsu Hiina turgudele.

Vietnamis käies sõlmis Hiina president mitukümmend kaubanduskoostöö lepingut, tehisintellektist raudtee arendamiseni. Kaitseministeeriumi teatel süvendab Hiina ka kaitsealast partnerlust Vietnamiga. Avalduse kohaselt tõhustatakse koostööd näiteks merejulgeoleku vallas ja tehakse ühisõppusi.

Hiina president Xi Jinping lausus, et Hiina ja Vietnam on edendamas omavahelist rahu.

"Seoses praeguse muutuva ja rahutu rahvusvahelise olukorraga edendavad Hiina ja Vietnam rahu ja arengut ning süvendavad sõbralikku koostööd,

mis toob maailmale väärtuslikku stabiilsust ja kindlust," sõnas Xi Jinping.

Malaisias käis Hiina president viimati 2013. aastal. Malaisia on käivitanud mitu Hiina Vöö ja Tee algatuse projekti, sealhulgas 11 miljardi dollari suuruse Hiina raudteeprojekti. Hiina on ka Malaisia suurim kaubanduspartner ja välismaiste otseinvesteeringute peamine allikas.

"Teeme koostööd mitmesugustes majandusvaldkondades, kaubanduses, investeeringutes, muidugi uue tehnoloogia alal, sealhulgas tehisintellekti ja kõigi sellega seotud küsimuste puhul, mida oleme juba aastaid arutanud," ütles Malaisia peaminister Anwar Ibrahim.

Hiina president on rõhutanud, et kaubandus- ja tollisõjas võitjaid ei ole. Vaatlejate sõnul näitab president Xi visiit Kagu-Aasiale, et Hiina on vastutustundlik suurriik, erinevalt president Trumpi juhitavast USA-st.