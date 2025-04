Harvard veab USA ülikoolide võitlust Trumpi administratsiooni vastu

USA kõrghariduse tuleviku pärast käib terav võitlus ja mitmed eliitülikoolid on sattunud Trumpi administratsiooni hambusse. Võimud väidavad, et eliitülikoolid pole suutnud antisemitismi ohjeldada ning ähvardavad kärpida kõrgkoolide rahastamist. Samuti tahab Washington, et ülikoolid loobuksid mitmekesisuse edendamise poliitikast.

Trump survestab Harvardit 2,2 miljardi dollarilise kärpega ning teisipäeval läks Washingtoni ja ülikooli tüli veelgi suuremaks. Trump ähvardas, et võtab Harvardilt ära sellele kehtiva maksuvabastuse, mis oleks ülikooli rahakoti pihta veel karmim löök kui viimane kärbe, vahendas The Wall Street Journal.

Enamik USA eraülikoole, sealhulgas ka Harvard on vabastatud föderaalsest tulumaksust. Ülikoolid on liigitatud mittetulundusorganisatsioonide alla, mis pakuvad avalikke hüvesid. Trumpi administratsiooni võimalik käik võib tähendada seda, et kümned miljardid dollarid võivad minna maksu alla.

USA praegune asepresident ja Yale'i vilistlane JD Vance tegi juba senaatorina lobitööd selle nimel, et ülikoolide suuremad toetused läheksid 35-protsendilise maksu alla, vahendas The Times.

Harvardi ülikool lükkas Trumpi administratsiooni viimased nõudmised tagasi. Trumpi liitlane ning vabariiklasest kongressisaadik Elise Stefanik ütles, et Harvard sai halba nõu ning ülikool ei mõista olukorra tõsidust. Stefanik on Harvardi vilistlane ning leiab samuti, et tema koduülikool ei suuda ohjeldada Palestiina-meelseid meeleavaldusi.

Harvard üritab nüüd aga survele vastu seista, ülikool teeb ka koostööd lobifirmaga Ballard Partners. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Harvardi vastuseis andis teistele ülikoolidele julgust juurde.

Columbia ülikooli ajutine juht Claire Shipman ütles, et kool ei lase Washingtonil otsustada, keda Columbia palkab või õpetab. Trump on teatanud juba varem, et kärbib 400 miljoni dollari ulatuses toetusi Columbia ülikoolile.

Hiljuti kaebasid ka Massachusettsi Tehnoloogiainstituut (MIT), Princeton ja teised ülikoolid kärbete blokeerimiseks USA energiaministeeriumi kohtusse. Teisipäeval avaldas Harvardile toetust Stanfordi ülikooli president Jonathan Levin ning lubas Trumpile vastu seista. Ka Harvardi vilistlane ja endine USA president Barack Obama avaldas oma koduülikoolile toetust.