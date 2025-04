Venemaa välisluureteenistuse (SVR) juhi Sergei Narõškini teisipäeval tehtud avaldus, et NATO rünnaku korral Vene-Valgevene liitriigile kannataksid esimesena Poola ja Balti riigid, on tüüpilises nõukogude stiilis propaganda, ütles Poola president Andrzej Duda.

Poola presidendi sõnul on Narõškini ütlus näide klassikalisest vene desinformatsioonist, mis on iseloomulik Nõukogude propagandakoolkonnale.

"Siin räägib Venemaa, kes paigutab tuumarelvi Valgevenesse, tuues need häbitult NATO ja Euroopa Liidu piiri lähedale. Venemaa, kes käitub NATO suhtes agressiivselt ja rakendab oma julma ja verejanulist imperialismi, on Ukrainat rünnanud juba kolm aastat," ütles Duda.

Poola presidendi sõnul mobiliseerib Venemaa oma agressiivse käitumisega Ukraina suhtes, aga ka teiste riikide, sealhulgas NATO riikide suhtes, mis praegu on küll ainult verbaalne, alliansi riike ja meenutab neile vajadust säilitada valmisolek ning selleks tuleb ammutada tpoetust ühiskonnalt. Ta osutas kaitsekulutuste suurendamise ja relvastuse tootmise suurendamise vajadusele Euroopas, mis toob kaasa ka lisatöökohti.

Duda rõhutas, et NATO on üksnes kaitseotstarbeline riikide liit.

"Kõik, mida NATO teeb, on vastus Venemaa agressiivsusele. NATO pole kunagi kedagi rünnanud. See on allianss, mis tegeleb julgeoleku hoidmisega," ütles Poola president.

Duda kutsus NATO-t üles jätkama praegust poliitikat, mis põhineb julgeoleku ja vastupanuvõime tugevdamisel.

"Euro-Atlandi sidemete tugevdamine, meie armeede moderniseerimine nii, et heidutuspotentsiaal oleks meie riikides reaalne – see on ainus efektiivne poliitika, mida tuleks jätkuvalt rahulikult ja järjepidevalt ellu viia," ütles ta.

Narõškin ähvardas teisipäeval NATO riike sammude eest, mida Moskva peab Vene-Valgevene liitriigi suhtes agressiivseteks ning hoiatas, et Venemaa vastutegevuse korral kannatavad esmajärjekorras Poola ja Balti riigid.