Vene luurejuht ähvardas NATO-t

"Poola ja Balti vabariigid on eriti agressiivsed, vähemalt sõnades, täristades pidevalt relvadega. Poola on läinud nii kaugele, et teatas oma plaanidest paigaldada Valgevene ja [Venemaa] Kaliningradi oblasti piiridele umbes kaks miljonit tankitõrjemiini ning sooviks saada ka Ameerika tuumarelvi. See on kurb," vahendas Vene uudisteagentuur RIA Novosti Narõškin teisipäeval Minskis ajakirjanikele öeldut.

Vene luurejuhi sõnul ei suuda need riigid mõista, et just sõjalise aktiivsuse suurendamine Venemaa ja Valgevene piiride lähedal on "saanud üheks praeguse suure ja väga ohtliku kriisi teguriks ja põhjuseks Euroopa mandril".

"Nad peaksid mõistma, kuigi nad veel ei mõista, et Põhja-Atlandi Liidu agressiooni korral liitriigi vastu tekitatakse kahju kindlasti kogu NATO blokile, kuid suuremal määral kannatavad esimesena selliste ideede kandjad Poola ja Balti riikide poliitilistes ringkondades," märkis ta.