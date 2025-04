Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleriks sai Raido Mitt

Spordi asekantsler juhib spordipoliitika kujundamist ja elluviimist, koordineerib strateegiliste partnerorganisatsioonide kaudu sporditööd ning kujundab spordi rahastamise riiklikku süsteemi.

"Spordi asekantsleri ametikohale oli väga tugev konkurss ja see üllatas meeldivalt. Valdkonnas on palju juhtimispotentsiaaliga kaasamõtlevaid tegijaid ning selle üle on erakordselt hea meel. Raido eristus väga selge ja struktureeritud nägemuse ja plaaniga, mida ta soovib viieaastase ametiaja jooksul ministeeriumis ellu viia," ütles ministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar.

"See on mulle suur ja põnev väljakutse, mida toetab minu pikaajaline valdkondlik kogemus ning tekkinud võrgustik. Olen valmis senisest veelgi enam Eesti spordi arengusse panustama," ütles Raido Mitt.

Seni töötas Raido Mitt Eesti Olümpiakomitees Eesti tippspordi toetamise süsteemi Team Estonia juhi ning alaliitude koordinaatorina. Tema ülesanneteks oli Team Estonia arendamine ja juhtimine ning riiklike toetuste haldamine ja koordineerimine. Varasemalt on ta olnud Eesti Kaitseväe spordirühma ülem.

Mittil on magistrikraad spordiorganisatsiooni juhtimises Ottawa ülikoolist ning bakalaureus Tartu Ülikoolist kehalise kasvatuse ja spordi erialal.

Spordi asekantsleri leidmiseks korraldas avaliku konkursi riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus.