Nafta hind jätkas langust

Nafta hind jätkas esmaspäeva hommikul langust, kuna USA ja Hiina vaheline kaubandussõda on kärpinud lootust ülemaailmse majanduskasvu suhtes.

Brenti toornafta futuurid langesid hommikul 29 senti ehk 0,45 protsenti ja jäid pidama 64,47 dollari juures barrelist. Ameerika Ühendriikide naftahindu kajastava West Texas Intermediate (WTI) toornafta futuuridega kaubeldi 61,23 dollari ümber barrelist, mis tähendab, et WTI oli kukkunud 27 senti ehk 0,44 protsenti.

Mõlemad indeksid on kukkunud 10 dollarit barrelist alates selle kuu algusest, kui kaubandussõda kahe maailma suurima majanduse vahel on intensiivistunud.

Finantsettevõte Goldman Sachs alandas esmaspäeval veelgi nafta hinna prognoosi, eeldades, et Brenti keskmine hind jääb tänavu 63 dollari ja WTI keskmiselt 59 dollari juurde. Järgmisel aastal oleks Brenti keskmine hind 58 dollarit ja WTI 55 dollari ümbruses, prognoosis Goldman Sachs.

Ettevõte näeb 2025. aasta neljandas kvartalis ülemaailmset nafta nõudluse kasvu vaid 300 000 barreli võrra päevas varasema 600 000 asemel ning selle põhjuseks on nõrk kasvuväljavaade. Goldman Sachsi analüütikud märkisid, et nõudluse aeglustumine on naftakeemia toodete jaoks kõige järsem.

Peking tõstis reedel panuseid kaubandussõjas USA-ga, vastates president Donald Trumpi otsusele tõsta Hiina kaupadele seatud imporditolle ning määras USA impordile 125 protsendi suurused tollimaksud. Sellised sammud ähvardavad häiretega globaalseid tarneahelaid.

Trump andis laupäeval erandi suuresti Hiinast imporditud nutitelefonide, arvutite ja mõnede muude elektroonikakaupade järsult tõstetud tollitariifidele, kuid USA kaubandusminister Howard Lutnick teatas pühapäeval, et järgmise kahe kuu jooksul määratakse Hiina kriitilise tähtsusega tehnoloogiatoodetele ning sealhulgas pooljuhtidele uued tollimaksud.

Kaubandussõja teravnemine on tekitanud mure, et müümata eksport jätkab hindade allasurumist Hiina siseturul.

"Hiinast pärit inflatsiooni andmed näitavad majandust, mis ei ole kaubandusliku vastasseisu jaoks valmis. Tarbijahinnad langesid teist kuud järjest aastases võrdluses, samal ajal kui tootjahinnad olid 30-protsendises languses," öeldakse Moody's Analyticsi iganädalases ülevaates, milles viidatakse 10. aprilli andmetele.

Kuna ettevõtted valmistuvad nõudluse võimalikuks languseks, kärpisid USA energiaettevõtted eelmisel nädalal oma nädalast naftatoodangut kõige rohkem alates juunist 2023, vähendades toodangut kolmandat nädalat järjest.

Potentsiaalselt naftahinda toetades ütles USA energiaminister Chris Wright reedel, et Ameerika Ühendriigid võivad peatada Iraani naftaekspordi osana plaanist survestada Teherani oma tuumaprogrammi seiskama. USA ja Iraan pidasid laupäeval Omaanis kõnelusi, mida nimetati positiivseteks ja konstruktiivseteks ning nõustusid järgmisel nädalal uuesti kohtuma.