Jašin: koalitsioonikõnelused on poole peal

Erakonna Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin ütles, et koalitsioonikõnelused Reformierakonnaga on jõudnud poole peale. Vaidlust põhjustab aga näiteks Tallinna ringraudtee eriplaneeringu teema.

"Oleme jõudmas sel nädalal poole peale," ütles Jašin ERR-ile.

Jašin rääkis, et praeguseks on tehtud tööd erinevate valdkondade teemadega, kuhu on kaasatud ka huvigruppe, seotud organisatsioone ja eksperte.

"Nüüdseks oleme nad enamus valdkondades ära kuulanud. Nende huvigruppide arvamustega loodetavasti võimalikult punktides arvestatakse, mis annab meile olukorra, kus valmis koalitsioonileppes on nende arvamusega arvestatud ja huvigrupid rahul," rääkis Jašin.

Jašin rõhutas ka, et valmivas koalitsioonileppes saab olema rohkem konkreetsust. "Eesti 200 jaoks on tähtis, et selliste punktide asemel, kus on väga tihti poliitilistes koalitsioonilepetes kirjas, et võtame suunaks, seame sihiks, toetame jne, et seda saaks võimalikult vähe ja saaks võimalikult palju konkreetseid punkte," lausus Jašin.

Valdkondlikud kokkulepped saavad Jašini sõnul kinnitatud umbes kuu aja pärast.

"Sel nädalal me teeme veel lõplikke nii-öelda töögruppide arutelusid igas valdkonnas ja hiljem, viimastel nädalatel osalevad põhilised delegatsioonide esindajad. Eesti 200 poolt Kristina Kallas, Margus Tsahkna ja Reformierakonna

poolt peaminister Kristen Michal ja Erkki Keldo. Nemad asuvad viimaseid punkte arutama peale seda, kui kogu materjal on kogutud," rääkis ta.

Viimased nädalad jäävad erimeelsuste lahendamiseks

Jašin märkis, et päris mitmed teemad, kus kahe erakonna vahel ühte meelt ei ole, on alles ees. "Selles osas lähevadki viimased nädalad selle peale, et neid punkte arutada," sõnas Jašin.

Üks teema, mis tekitas Eesti 200 ja Reformierakonna läbirääkimistel erimeelsusi, oli Jašini sõnul tasulise kõrghariduse teema, kus jõuti tema sõnul kokkuleppele, et esimene kõrgharidus peab jääma tasuta.

Teised punktid, kus kokkuleppele veel ei ole jõutud, puudutavad tema sõnul liikuvuse teemat. "Praegu arutatakse põhjalikult näiteks Tallinna ringraudteed, et kas jätta võimalus tulevikuks väljaehitamiseks või ehitada see nii-öelda täis uusarendustega. Eesti 200 seisab selgelt rööbastranspordi ja parema ühenduse ja liikuvuse eest selles küsimuses. Reformierakonnal on natuke teistmoodi arusaam sellest Tallinna ringraudteest," lausus Jašin.

Pillak: kõige olulisemas on juba kokku lepitud

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et kõige olulisemas on juba kokku lepitud – maksuleevendused inimestele ja ettevõtjatele ning kaitsekulude tõstmine viie protsendini SKP-st.

"Oleme ka kokku leppinud selles, et julgeolekusse panustame nii palju kui vaja ja NATO plaanid ette näevad," ütles Pillak.

Pillak lisas, et lepet koostades on võetud aluseks põhimõte, et riik peab olema ettevõtjatele hea ja toetav partner, ja selleks vähendatakse bürokraatiat ning optimeeritakse juhtimist ja riigiaparaati.

"Ehkki alati on küsimusi, mis vajavad veel detailides kokku leppimist, on siiski tempo hea. Eesmärk on koalitsioonileppega jõuda lõpule hiljemalt mai keskpaigaks," ütles Pillak.