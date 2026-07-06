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Isamaa hinnangul on osa parteisid enne presidendivalimisi kokkuleppe teinud

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Erakond Isamaa hinnangul on osa parteisid asunud presidendivalimiste eel kuluaarides blokki moodustama, selle asemel et vanematekogus kõigi erakondadega võrdselt suhelda. Kui teised on oma eelistuse presidendikandidaatide kohta välja öelnud, siis Keskerakond ja Isamaa hoiavad enda arvamust veel vaka all.

Isamaa ja Keskerakond leiavad, et riigikogu juhatus peaks vanematekogu võimalikult peatselt kokku kutsuma, et kõik erakonnad saaksid ühise laua taga soliidselt võimalike presidendikandidaatide üle arutelu pidada.

"Ma arvan, et mida kiiremini me tuleme kokku, seda parem on. Me oleme ka omalt poolt selliseid ettepanekuid teinud, miskipärast praegu valitsuserakonnad seda ei soovi teha. Aga jällegi üleskutse, et mida kiiremini me saame kokku, seda rohkem me saame infot omavahel vahetada ja seda parema tulemuse me saavutame," lausus riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.

Isamaa juht Urmas Reinsalu nentis, et osa erakondi on teistsuguse taktika valinud.

"Mulle tundub, et Eesti 200, Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel on praegu ennekõike Reformierakonna vedamisel mingi bloki moodustamise initsiatiiv käivitatud. Käivad läbirääkimised, mulle tundub, mitte selles loogikas, et kõik erakonnad heauskselt ja võrdselt saavad seisukohta väljendada, vaid on asutud võtma teistsugust taktikat," ütles Reinsalu.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak eitab sellist sobingut.

"Meie eesmärk on ju see, et me leiaksime septembriks presidendikandidaadi, kellel on kõige laiem ühine toetus ja vanematekogu on see koht, kus, kui eeltöö on tehtud, erakonnad omavahel sisulist arutelu saavadki pidada. Aga selleks tulebki eeltöö ära teha, milleks juuli on hea aeg," lausus Pillak.

Kui Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid on avaldanud oma toetust õiguskantsler Ülle Madisele, kui tema peaks nõustuma presidendiks kandideerima, siis EKRE-l on oma kandidaat, Mart Helme. Ühiskonnategelased on esitanud presidendikandidaadiks kaitseliidu endise ülema Riho Ühtegi.

Isamaa ja Keskerakond pole siiani ühelegi avalikkuses välja käidud presidendikandidaadile selget toetust väljendanud, aga pole ka omalt poolt kedagi välja pakkunud.

"Eks töö käib pidev nii erakonna sees kui ka teiste erakondadega, suhtleme inimestega, potentsiaalsete kandidaatidega. Töö käib ja ma loodan, et kuskil juulikuu lõpuks on meil suurem selgus," lausus Laats.

"Praegu meil ei ole ühtegi enda ametlikku kandidaati. Küll aga on meie lähtekoht, et me ei kriipsuta ühtegi esile kerkinud kandidaati maha," ütles Reinsalu.

Toimetaja: Marko Tooming

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