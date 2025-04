Jäätmekäitleja tekstiilijäätmetest: visake need parem kohe olmeprügisse

Kuigi alates sellest aastast ei tohi kasutuskõlbmatuid riideid ja jalanõusid enam olmeprügisse visata, vaid need tuleb viia jäätmejaama vastavasse konteinerisse, tunnistavad asjaosalised, et sinna jõudnud tekstiiliga pole midagi peale hakata ning kuniks puudub tehnoloogia tekstiilijäätmete ringlussevõtuks, saadab jäätmekäitleja need lõpuks lihtsalt koos olmeprügiga põletusse.