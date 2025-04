Majanduskasvu nõukoda avaldab järgmisel nädalal seni laekunud ettepanekud

Nõukoja juht Viljar Arakas ütles ERR-ile, et ettepanekuid on laekunud väga palju ning järgmise nädala esmaspäeval plaanib nõukogu teha avalikuks seni laekunud ettepanekute nimekirja, jagades ettepanekud ka n-ö valgusfoori järgi kategooriatesse, ehk need ettepanekud millega nõukoda ei tegele, millega tegelemist kaalub ning mis ettepanekute arutamisega plaanib edasi liikuma.

"See näitab, mis on ettevõtjate mured. Aga see nimekiri täieneb pidevalt, sest organisatsioonid töötavad erinevas tempos. Ettepanekuid laekub iga päevaga juurde," lisas Arakas.

Esialgu keskendub nõukoda suurema mõjuga ettepanekutele.

Teisipäeval esitas kaubandus-tööstuskoda oma 70 ettepanekut bürokraatia vähendamiseks. Arakas sõnas, et kindlasti võetakse ka need nõukogu töös sisendiks. Lisaks on oma ettepanekud teinud ka tööandjate keskliit.

"Siis loomulikult on ka sektoripõhised liidud, kes on alles protsessis. Nad kõik jõuavad meieni ühel või teisel viisil," ütles Arakas.

Nõukoda on tööd teinud ühe kuu ning selle aja jooksul ei ole neil veel tekkinud vajadust valitsusega ettepanekuid arutada. "Kindlasti neid kokkusaamisi hakkab tulema," nentis Arakas, lisades, et detailsemate teemade arutamiseks pole ilmselt vaja ka kogu valitsusega kohtuda, vaid piisab vastutava valdkonna ministrist.

Nõukoda on planeeritud töötama 18 kuud ehk 2025. aasta märtsist kuni 2026. aasta septembrini.

Valitsuskabinetile teeb nõukoda ettepanekud teemade kaupa ning kui vastavad teemad on üle vaadatud, avalikustatakse ettepanekud kuue kuu kaupa.