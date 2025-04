Majanduskasvu nõukoda kogus 450 ettepanekut majanduse parandamiseks

Valitsuse poolt kokku kutsutud ettevõtjatest koosneva nõukoja kogutud ettepanekustest koorub kolm gruppi probleemidest, mis ettevõtjate hinnangul kõige rohkem nende tegevust piiravad.

Ettevõtjate nõukoja juht Viljar Arakas tõi välja planeeringute menetlemise ja ettevõtete aruandluse.

"Number üks on planeeringud, kus on Eesti väga aeglane võrreldes naaberriikidega. Kohalikud omavalitsused ei täida seadusi. Tänu sellele on meil erinevad sisendid nii ehituses, ka korterite müügis oluliselt kallimad," rääkis Arakas. "Teine on kõik, mis puudutab aruandlust, kus me esitame samu andmeid erinevatele riigiasutusele, aru saamata, miks. Tuleks esitada ühte kohta, ühe korra ja riigiasutused jagaksid omavahel – see on ideaalmaailm, mille poole tuleb liikuda."

Kolmandaks on ettevõtjate hinnangul Eesti Euroopa Liidu kohustusi võtnud üle rohkem kui tegelikult seda vaja läheb.

"Me oleme võtnud Euroopa Liidust õigust üle progresseeruvalt ehk siis karmimalt ja nii edasi. Et terve rida sellised ettepanekuid on tehtud," ütles nõukoja liige Robert Kitt.

Arakas märkis et, nende kolme suuna all on terve müriaad ettepanekuid ja neid tuleb veel juurde. Nõukoja ülesanne on valida neist välja suurimat kasu toovad.

Nõukoda toetas esmaspäeval tööandjate liitude ettepanekuid.

Tööandjate keskliidu juht, ettevõtjate nõukoja liige Hando Sutter märkis, et nõukoda arutas läbi 13 ettepanekut, mis tema arvates jõuavad maikuus valitsuskabineti lauale.

Riigisekretär Keit Kasemets ütles, et valitsuskabinet hakkab juba järgmisel kuul esimesi ettepanekuid arutama.

"Need ettepanekud on erineva kaaluga, erineva mõjuga. Suuremad ettepanekud jõuavad siis ka vahetult valitsuse istungile kiiremini ja väiksemad ettepanekud grupeeritakse kokku ja arutatakse neid siis teemagruppide kaupa lähinädalatel ja lähikuudel edasi," lausus Kasemets.

Arakase sõnul oli see eelmisel kuul toimunud nõukoja avakoosoleku järel esimene töökoosolek. Järgmisena saab nõukoda kokku mais ja ka suvekuudel.

"Nüüd ta läheb iga koosolekuga järjest detailsemaks. Järgmisel koosoleku põhiteema on planeeringud, sealt edasi andmete esitamine, siis ka töökeskkond ja nii edasi. Nüüd detailides alles töö hakkab," ütles Arakas.

Nõukoda on planeeritud töötama 18 kuud ehk 2025. aasta märtsist kuni 2026. aasta septembrini.