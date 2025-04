Läti ringhäälingu peatoimetajaks saab Anita Brauna

Brauna valiti ametisse viieks aastaks, peatoimetaja valinud komisjoni otsus oli üksmeelne, vahendas LSM.

Brauna on kogenud ajakirjanik, ta on praegu Läti Raadio peatoimetaja. Brauna on pälvinud oma töö eest mitmeid auhindu ning tema kandidatuuri toetasid ka Läti meediaorganisatsioonid.

Läti Ajakirjanike Liit teatas, et Braunal on selge arusaam avalik-õigusliku meedia rollist demokraatlikus riigis.

"Peatoimetaja ametikohaga kaasneb tohutu vastutus. Toimetuse sõltumatuse tagamine, sisu arendamise ettenägelik juhtimine, oskuslik juhtimine ning demokraatlikel väärtustel põhineva professionaalse tipptaseme hoidmine. Nimetamiskomisjoni üksmeelne otsus esitada sellele ametikohale Anita Brauna kinnitab kahtlemata seda, et tema kogemused, läbinägelikkus, oskused, selgroog ja visioon on täpselt see, mida on vaja usaldusväärse, mitmekülgse ja kaasaegse avalik-õigusliku meedia arendamiseks," ütles nimetamiskomisjoni juht ja LSM-i juhatuse liige Ieva Aile.

Brauna on andnud märku, et lähiaastatel on LSM-i peamiseks ülesandeks tagada demokraatia ja vabaduste kaitsmine Lätis.

Uue peatoimetaja ametikoha loomisega kaovad Läti Raadio ja Läti Televisiooni peatoimetajate ametikohad. Läti Televisiooni juhib Sigita Roke, raadiot juhtiski Brauna.