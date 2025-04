Trump eitas plaani föderaalreservi juht vallandada

"Mul pole kavatsust teda vallandada," ütles Trump teisipäeval Valge Maja Ovaalkabinetis ajakirjanikele. "Ma tahaksin näha, et ta oleks oma idee osas intressimäärasid langetada veidi aktiivsem," lisas ta.

USA keskpanga ümber kogunenud pingete leevenemine pälvis Wall Streeti heakskiidu, kuna aktsiaindeksite futuurid tõusid teisipäeva õhtul kauplemise taasalustamisel ligi kaks protsenti. Aktsiad, võlakirjad ja USA dollar olid esmaspäeval kõik langenud pärast seda, kui Trump ründas lihavõttepühade nädalavahetusel korduvalt Powelli, et see pole tema ametiaja algusest jaanuaris intressimäärasid langetanud.

"Olenemata sellest, kas see peegeldab esmaspäevast jõhkrat eelaimust sellest, mis turgudel juhtuks, kui ta üritaks Powelli vallandada, või oli see plaan kogu aeg, on see selgelt positiivne," kirjutas Evercore ISI aseesimees Krishna Guha. "See vähendab oluliselt halvimate stsenaariumite täitumise tõenäosust, sealhulgas stagflatsiooni ja tollikriisi muutumist riigivõlakriisiks, kuigi need riskid jäävad püsima," lisas ta.

Teisipäeval ajakirjanikega peetud vestluses väljendas Trump optimismi, et kaubandusleping Hiinaga võiks tollimaksumäärasid oluliselt vähendada, mis annaks tõuke ka investoritele. Ta ütles, et leping tooks kaasa oluliselt madalamad tollimaksud Hiina kaupadele, mis viitab sellele, et lõplik leping ei oleks praeguste tollitariifide lähedal. Kuid see ei oleks ka null, lisas Trump.

Trumpi ebakindel tegevus tollimaksude kehtestamisel ja hiljutised korduvad torked Powelli ja föderaalreservi aadressil olid investoreid vapustanud ja intensiivistanud USA varade, sealhulgas aktsiate, USA riigivõlakirjade ja dollari müüki.

Trumpi esinemistega kaasnesid sageli ähvardused, nagu näiteks eelmise nädala sotsiaalmeedia postitus, et Powelli vallandamine keskpanga juhi kohalt ei saa tulla piisavalt kiiresti, ja isiklikumad torked, näiteks Powelli nimetamine suureks kaotajaks. Sellised ähvardused ehmatasid finantsturge, mis peavad föderaalreservi sõltumatust kriitilise tähtsusega selle usaldusväärsuse toetamiseks maailma mõjukaima keskpangana ja globaalse finantsstabiilsuse nurgakivina.

Kuigi Trump näib olevat need ähvardused praegu kõrvale heitnud, on tema kriitika föderaalreservi intressimäärade poliitika suhtes endiselt terav.

"Meie arvates on intressimäära langetamiseks ideaalne aeg ja me tahaksime näha, et meie esimees tuleks varakult või õigeaegselt kohale, mitte hilja," ütles Trump.

Trumpi tüli Powelliga ulatub tagasi vabariiklasest presidendi esimesse ametiaega Valges Majas. Trump ülendas Powelli föderaalreservi juhatuse liikme kohalt keskpanga juhiks, kuid Powelli ametiajal jätkunud intressimäärade tõusud ärritasid teda peagi. Trump kaalus avalikult Powelli vallandamist, kuid lõpuks veensid tema nõunikud ta ümber.

Kas Trumpil oleks selleks üldse volitused, on ebaselge. Powell omakorda väidab, et 1913. aasta föderaalreservi seadus, millega keskpank loodi, seda ei luba. Samal ajal on Trump öelnud, et kui ta tahaks Powelli vallandada, toimuks see väga kiiresti.

Seadus sätestab, et seitset föderaalreservi juhatuse liiget, kelle president on ametisse nimetanud ja senat on kinnitanud 14-aastaseks ametiajaks, saab ametist tagandada ainult sellisel põhjusel, milleks pikka aega peeti väärkäitumist, mitte poliitilisi lahkarvamusi.

Seaduses on siiski piirangud föderaalreservi esimehe, kes on üks seitsmest juhatuse liikmest, tagandamisele tema nelja-aastase ametiaja jooksul.

Trumpi karm retoorika tuli paralleelselt kohtuasjadega, mis on praegu käimas tema poolt teiste sõltumatute föderaalsete ametite ja asutuste ametnike vallandamise üle. Neid jälgitakse keskpanga ringkondades tähelepanelikult kui potentsiaalseid märke selle kohta, kas Trumpil on õigus vallandada föderaalreservi ametnikke, keda on pikka aega peetud võimeliseks ellu viima rahapoliitikat ilma poliitilise mõjutuseta.

Fed langetas intressimäärasid eelmise aasta lõpus protsendipunkti võrra praegusele vahemikule 4,25–4,50 protsenti, kuid on jätnud need kahel poliitikakoosolekul, mis on kokku kutsutud pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja, muutmata. Föderaalreservi järgmine intressimäärade kehtestamise koosolek toimub kahe nädala pärast.

Föderaalreservi poliitikakujundajad on mures, et Trumpi poolt veebruari algusest peale kehtestatud agressiivsed tollimaksud võivad taaselustada inflatsiooni, mida neil oli juba oodatust raskem oma kahe-protsendi eesmärgini tagasi pöörata. Samal ajal muretsevad poliitikakujundajad, et nende töö võib veelgi keerulisemaks muutuda, kui tollimaksud aeglustavad majanduskasvu ja suurendavad tööpuudust, avaldades samal ajal survet inflatsioonile.

Tulemuseks on edasiste intressimäärade langetamise osas ootav hoiak, kuigi enamik poliitikakujundajaid peab intressimäärade langetamist sel aastal siiski tõenäoliseks.

Siiani on USA majanduse näitajad, näiteks tööhõive ja jaemüügi kohta, näidanud majanduse vastupidavust, kuid leibkondade ja ettevõtete uuringud on näidanud kiiresti langevat usaldust. Majandusteadlaste seas on nüüdseks üksmeel selles, et riskid kalduvad siit edasi üldiselt languse poole, kuna tollimaksude mõjud hakkavad kuhjuma.

Rahvusvaheline Valuutafond langetas teisipäeval nii USA kui ka globaalse majanduskasvu väljavaateid sel aastal, kusjuures Trumpi tollipoliitika on alandamise peamine põhjus.