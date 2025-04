Galerii: Türil õitseb 176 kirsipuud

Ülle ja Aarne sõitsid kirsse imetlema Viljandist, see on saanud nende pere igakevadiseks traditsiooniks. Aga kaunis modell Anželika Läänemaalt ja tema sõbrannast fotograaf Ingrid Pärnust viisid täna Türil ellu oma ammuse unistuse.

"Jaa, (tulime pildistama) just sellepärast et nädalavahetusel lubab öökülma ja siis see ilu ei pruugi üldse kaua püsida," ütles Anželika.

"Tegelikult on see neli aastat mu soov olnud ja ma pole seda täide viinud. Ja siis ma mõtlesin, et see on nüüd see hetk, kui ma teen selle teoks," lausus fotograaf Ingrid.

Kohalik aednik Ele Schiff ütles, et Türi järve äärde on istutatud Sahhalini ja lühiharjalise kirsipuu pooltäidisõieline hübriidsort Accolade, mis vilju ei kanna. Aga nii uhket õitemerd pole ta seal näinud vähemalt seitse aastat.

"Siin on väga paljude heade asjaolude kokkulangemine, sest inimesed tükivad unustama, et õied moodustuvad juba eelmisel suvel. Ja kuna eelmisel suvel oli parasjagu soojust, parasjagu niiskust, põuda ju ei olnud, siis õiealged moodustuseid ja ja pehme talv ei võtnud neid pärast ära," rääkis Schiff.

"Kui see jahedus nüüd jätkub, liiga soojaks ei lähe ja miinuskraadid nende õiteni ei ulatu, siis nädal (on õiteilu) kindlasti. Sellel nädalavahetusel pluss järgmine nädalavahetus, kindlasti saab midagi veel. Aga peale seda tuleb ilus "roosa lumesadu". Või õiesadu siis," lausus Schiff.